Aplazado seis meses el juicio por la muerte del coruñés arrollado en la playa de Sanxenxo

El juicio por la muerte del coruñés Juan Manuel Tábara Rodríguez, que fue arrollado el 15 de abril de 2022 por una lancha fuera borda de competición mientras nadaba en la playa de Silgar, en Sanxenxo, no se celebrará al menos hasta dentro de seis meses, según confirmó ayer su familia. “Seguimos igual. En principio, han ampliado ahora el período de instrucción otros seis meses, así que a ver si para el tercer aniversario tenemos alguna novedad, porque la Justicia va muy lenta”, aseguró ayer Belén Tábara, una de las tres hermanas del fallecido, un conocido oftalmólogo de 59 años que vio truncada su vida hace exactamente dos años. Por este motivo, familiares y amigos se reunieron ayer para recordarlo, igual que hacen cada uno de sus cumpleaños.

Su hermana confiesa que todo este proceso es nuevo para la familia; “pero ahora ya vamos cogiendo tablas”, admite. La noticia del aplazamiento llega tan solo unos meses después de que falleciese el padre de la familia, el veterinario Juan Manuel Tábara Delgado y académico corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, a los 89 años en A Coruña.

Tábara padre deja como legado inmediato la Fundación Juan Tábara, en la que trabajó en los últimos meses de su vida a consecuencia de la muerte de su hijo con el objetivo de defender el establecimiento de zonas de baño seguras en las playas gallegas. La familia subraya que la aspiración es difundir un mensaje de concienciación a la sociedad y a las instituciones sobre el balizamiento óptimo de las zonas de baño y la dotación de medios “para perseguir y sancionar a conductores de lanchas rápidas que se salten la prohibición de adentrarse a menos de 200 metros de la costa a una velocidad superior de tres nudos”. El oftalmólogo falleció a los 59 años cuando nadaba a 188 metros de la costa y recibió el impacto de una lancha que navegaba a gran velocidad. “Aún estamos arrancando la fundación”, afirma Belén Tábara, “como estamos centradas en el juicio, todo irá un poco más lento”.

Al fallecer su padre, son las tres hermanas de Juan Manuel Tábara las que afrontan el duro proceso judicial, del que quieren mantener al margen a su madre lo máximo posible, por su avanzada edad. La familia reconoce tener fuerzas para esta etapa. “Es una puerta que no está cerrada. Él no va a volver, pero vamos a seguir ahí. Es como un duelo que no hemos podido completar, al estar pendientes del juicio. Juan falleció y la Justicia es otro mundo. Te crees que estás amparado y la verdad es que no. Es muy lento todo”, concluye su hermana.

Playas balizadas

Desde que tuvo lugar el suceso mortal, el Concello de Sanxenxo adelantó el balizamiento de sus playas a la Semana Santa, tanto el año pasado como este. Es una medida de vital importancia, teniendo en cuenta que la temporada de disfrute de los arenales se adelanta por el buen tiempo. “Lo importante es que en todos los concellos hubiera una playa balizada todo el año, para la gente que quiere practicar natación”, considera Belén Tábara. “Eso sería lo correcto y lo que vamos a intentar conseguir, porque lo de estas embarcaciones va a ir a más. O se delimita y se mantienen las restricciones que hay y se vigila para que se cumplan o van a ocurrir más accidentes”, advierte.