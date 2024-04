El Ayuntamiento de A Coruña exige 3,5 millones a la antigua concesionaria del servicio de parques y jardines

A Coruña estrenó a finales del pasado año un nuevo contrato de parques y jardines, un servicio de 7,5 millones de euros al año para la conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes de la ciudad. Al tiempo que se pone en marcha, el Concello coruñés cierra cuentas pendientes con la antigua adjudicataria. El Gobierno municipal informa de que ha reclamado 3,5 millones de euros a la empresa por inversiones comprometidas y no ejecutadas durante los ejercicios de 2022 y 2023, en los que realizaba el servicio en prórroga forzosa. Hay otra reclamación cruzada de la empresa: 1,6 millones de obras en años anteriores que el Ayuntamiento, sostiene, no ha tenido en cuenta.

El Gobierno local socialista carga contra las prestaciones de la antigua concesionaria, Althenia, cuyo contrato comenzó en 2017. “El servicio fue muy mejorable y de ahí el cambio que se ha hecho para mejorar el mantenimiento de parques y jardines, que en los últimos años había sufrido un deterioro y que ahora estamos intentando recuperar”, señalan desde el Ejecutivo coruñés, que explica que la reclamación de 3,5 millones procede de la “bolsa de trabajos” ofrecida por la empresa cuando se presentó al concurso público en 2015“y que no ejecutó en los años 2022 y 2023”.

Dicha “bolsa de trabajos” es una cantidad anual de dinero que ofrecen durante la licitación las empresas que aspiran a los grandes contratos municipales y que se destina a los proyectos que elige el Gobierno local. Según fuentes municipales, no hubo ningún tipo de gasto de esta bolsa durante estos dos últimos ejercicios, en los que el contrato funcionó a través de una prórroga a la que se opuso la contratista y que se prolongó durante dos años, desde mediados de 2021.

La maraña en la ejecución de las bolsas ha desembocado en reclamaciones millonarias cruzadas. El Gobierno municipal aprueba hoy personarse en un pleito contencioso abierto por Althenia por 1,6 millones de euros. El recurso se remonta al año 2017 cuando, según fuentes del Gobierno municipal, tampoco ejecutaron lo que había que ejecutar de esa bolsa. En lugar de reclamarle la cantidad no materializada, el Gobierno local aprobó entonces que lo compensara en los ejercicios posteriores. Y así durante varios años, en los que no se ejecutó lo que se había comprometido a gastar y se compensó del mismo modo, aprobando que en lugar de devolver el dinero se invirtiese más en los ejercicios siguientes.

Althenia reclama ahora que se le reintegren esos excesos anuales, pero el Gobierno local replica que está omitiendo que lo que se invirtió a mayores fueron compensaciones por no haber hecho las inversiones pactadas en los años anteriores.

Una concesión polémica

La relación de Althenia con el Ayuntamiento de A Coruña no comenzó con buen pie. El concurso se abrió en 2015 pero no se formalizó hasta 2017. Fue un contrato de transición polémico entre el Gobierno del Partido Popular y el de Marea Atlántica. Althenia había sacado la mayor puntuación en tres de los cuatro lotes de un concurso que había abierto el equipo de Carlos Negreira. Marea rechazaba la forma en la que se había planteado el servicio, porque había “sucesivos informes técnicos y jurídicos, que alertaban de la dificultad de acreditar la viabilidad económica de las ofertas seleccionadas”. Finalmente, y tras un recurso del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, no hubo forma legal de dar macha atrás y Althenia se acabó llevando el servicio. El Concello le llegó a multar por carencias. El nuevo contrato fue redactado por el Gobierno socialista, que también criticó que el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad “distaba mucho de ser satisfactorio”, según reconoció a preguntas del BNG.

Suscríbete para seguir leyendo