Del Oceanográfico de A Coruña a Hawái para analizar el fondo marino

Rita García Seoane nació en Curtis, desarrolló en el Oceanográfico de A Coruña su pasión por la ecología marina y ahora está a punto de hacer las maletas para irse dos años a Hawái a desarrollar un proyecto sobre conexiones tróficas entre sistemas costeros y oceánicos utilizando técnicas isotópicas muy innovadoras. “Estudiamos quién se alimenta de quién entre los organismos y cómo es el flujo de nutrientes”, explica.

En los últimos meses se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto y ha logrado la prestigiosa ayuda Marie Sklodowska-Curie, dotada con 261.380,64 euros y destinada a fomentar la excelencia en la investigación. “Estoy encantada. Es un orgullo personal”, confiesa García Seoane.

La investigadora trabajará mano a mano con el profesor Antonio Bode, experto en ecología planctónica y cadenas tróficas, en el Oceanográfico de A Coruña, pero antes realizará una estancia de dos años en Hawái en el grupo del profesor Brian N. Popp, conocido mundialmente por sus aportaciones al campo de la biogeoquímica marina y la oceanografía. “Voy a comparar dos sistemas: el de A Coruña, que es muy rico en nutrientes, y el de Hawái, que es muy pobre en nutrientes. Son cadenas tróficas muy diferentes. En estos sitios hay distintas especies y quién se come a quién no es igual”, avanza, y cuenta que para comparar estos ecosistemas va a “utilizar las mismas técnicas”, que son muy novedosos.

“He aprendido a utilizar técnicas isotópicas de nitrógeno y a analizar estos isótopos en aminoácidos”, relata la investigadora, que también hizo una estancia en Estados Unidos en 2022 para completar su formación.

“Tengo claro que lo que me gusta es la ecología marina”, indica, aunque cuando empezó a cursar Biología desconocía cuál iba a ser su camino profesional. “Sí que me metí en la carrera por vocación, pero me gustaban muchas ramas y fue la vida la que me guió por le camino de la biología marina”, cuenta, y recuerda que para su trabajo de fin de carrera se centró en “los contaminantes en las algas”.

El proyecto que afronta ahora contribuirá a las misiones y objetivos de la Unión Europea relacionados con la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos marinos, para el cual otorga las Acciones Marie Sklodowska-Curie.

Suscríbete para seguir leyendo