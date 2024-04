El PP denuncia que el Concello oculta documentación requerida por la Valedora

El grupo municipal del PP denuncia que “la falta de transparencia” del Gobierno local “alcanza también a la Valedora do Pobo. Los populares presentaron el pasado 15 de marzo un escrito de queja a la Valedora en el que pusieron de manifiesto “la vulneración de derechos fundamentales” por, según denunciaban, “la falta de transparencia del Gobierno municipal”. El texto fue admitido a trámite y este lunes 22 de abril la Valedora envió un escrito al PP en el que en el que le informa de que el Gobierno local de A Coruña no envió la información solicitada, motivo por el que procedieron a requerirla nuevamente, con mención expresa de que “tal envío resulta una obligación legal, según el artículo 22 de la Lei do Valedor do Pobo”.

“El Gobierno municipal tiene un gran problema de transparencia y seguiremos luchando para que se respeten nuestros derechos como oposición a fiscalizar su labor a pesar de sus trabas, porque hemos presentado más de 140 solicitudes de copia en formato digital, de las que ninguna se resolvió en tiempo y forma y aun así solo nos entregaron dos de las copias solicitadas”, denuncia el portavoz de los populares, Miguel Lorenzo.

El PP recuerda que en el último pleno se aprobó una moción promovida por el grupo para que el Gobierno local responda en plazo a las solicitudes para que entreguen las copias a las que los grupos de la Corporación tienen derecho y para que se certifique que los expedientes están completos. “El último ejemplo lo tenemos en los expedientes del inmueble de Lage Tuñas [portavoz municipal]. Presentamos la petición de copias, no las conceden y en estos expedientes faltan los tres informes que corroboran obras irregulares finalizadas antes de tener la licencia”.