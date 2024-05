Editors, Lola Índigo, Iván Ferreiro y Juan Magan cierran el cartel del Morriña Fest

El Morriña Fest 2024, que se volverá a celebrar en el muelle de la Batería, ha anunciado este miércoles su cartel final al que se suman los grupos y solistas Editors, Lola Índigo, Juan Magan, Iván Ferreiro, Dei V, Pedro Capó y Toni Seijas, que completan una propuesta ecléctica en estilos.

La banda británica Editors. | // LOC / M. O. M.

La organización también ha dado a conocer la distribución de los artistas por días. De las nuevas incorporaciones al festival, Editors, grupo británico de indie rock, Iván Ferreiro y Juan Magán actuarán el viernes 26 de julio, mientras que Lola Índigo, Dei V, Pedro Capó y Toni Seijas lo harán el sábado 27 de julio.

Tanto los abonos como las entradas diarias pueden comprarse a través de la página web del festival, morrinafest.com. Los abonos para los dos días de festival se pueden adquirir en la web del evento por 89 euros y las entradas para cada día cuestan 45. Para los menores de ocho años la organización ha puesto a la venta abonos al precio de 40 euros.

La banda Editors, de Birmingham, traerá a la ciudad su último álbum, EBM, a caballo entre el indie pop, el revival ochentero y los sonidos más industriales.

Repite por tercera vez en la misma cita la que fuera revelación del género urbano, al combinar voz con baile, la ex triunfita Lola Índigo. La artista formó parte del cartel del festival en su primera edición , que se celebró en 2021 en Culleredo; y regresó en 2022, en el estadio de Riazor.

Compartirá cartel con uno de los nombres más demandados por los fans de la escena pop, su compañera de edición en OT, Aitana, y con otros pesos pesados de la industria, como el ex integrante de One Direction, Louis Tomlinson o dos grandes del género urbano y latino, Yandel y Nicki Nicole. El representante coruñés del cartel es Íñigo Quintero, que saltó a la fama mundial el año pasado gracias a su éxito Si no estás. Dani Fernández, Sen Senra, La La Love You, Dorian, Marlena, Malmö 040, Yeico x Toni, Enol, Garabatto y Trash completan los nombres.