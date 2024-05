Rey achaca “faltas de respeto” a los vecinos de Casas de Franco y estos hablan de “vergüenza”

La alcaldesa, Inés Rey, reprobó ayer las “faltas de respeto” hacia su persona, que, afirmó, se expresaron en las protestas de los vecinos de Casas de Franco que reclaman modificar las obras de reforma de la zona y eliminar una plataforma elevada prevista. La alcaldesa defendió que, en su reunión con los vecinos, “los he tratado con exquisito respeto y absoluta educación”, y señaló que “no me gusta que me insulten”, al tiempo que indicó que “hay quien está utilizando este asunto para hacer un ruido excesivo”, algo “irresponsable”.

Los vecinos constituidos en una plataforma contra la reforma plantearon situar una placa de acero de tres centímetros de espesor para cubrir “el nuevo tendido eléctrico que discurre sobre el parking con una protección mecánica suficiente” para evitar la elevación de una zona ajardinada, y ayer publicaron un comunicado en el que califican de “vergonzoso” el posicionamiento del Concello e instan a la alcaldesa de “salir de este fiasco”.

Los miembros de la plataforma que la elevación vulnera “presuntamente” el documento técnico de accesibilidad y y no discriminación, y defienden que en la reunión con la alcaldesa presentaron un documento de la distribuidora de energía “en el que se les notificaba un cambio para no tener que elevar la zona ajardinada”.

Pero Rey defendió ayer que “no me ha llegado ningún informe” que justifique hacer cambios y afirmó que en la reunión los vecinos manifestaron “que les gustaba la obra, que quedaba bonito”. “Si no existe este informe, el proyecto no se puede modificar”, zanjó, pues la solución adoptada es la que cumple la normativa. Los vecinos reiteran que es “vergonzoso” que se les exija a ellos un texto “que debe ser solicitado por el promotor, el Concello”.