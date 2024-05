Freixanes chama a “ceder todos” e “deseñar un novo horizonte” en política lingüística

“Ou avanzamos ou retrocedemos. Non hai posicións intermedias”, aseverou o presidente da Real Academia, Víctor Fernández Freixanes, no pleno extraordinario celebrado polas Letras Galegas en homenaxe a Luísa Villalta no Teatro Rosalía. “Para avanzar, con toda a sociedade detrás, toda, necesitamos sentarnos a falar e a deseñar un novo horizonte, un novo tempo que corrixa erros e abra esperanzas, onde se cadra todos teñamos que ceder algo para avanzar moito, sen medos, sen vendas nos ollos”, reclamou Freixanes ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que presidía a sesión sentado á súa dereita.

“Queda o ofrecemento enriba da mesa ao señor presidente e ao señor conselleiro”, pechou o seu discurso o presidente da Academia. Rueda asentiu serio. Viña de defender, no acto da Xunta celebrado no Teatro Colón, que “as dúas linguas cooficiais” de Galicia gardan “unha relación armónica” e que as linguas “son para comunicarse, non para provocar ningún conflito nin ningunha liorta”.

Día das Letras Galegas: A Real Academia homenaxea a Luísa Villalta na Coruña, a súa Cidade Alta

“A lingua non é propiedade de ninguén, ou é de todos”, sostivo o mandatario e asegurou que “a iso, a seguir enriquecendo, responde a creación da Consellería” de Cultura, Lingua e Xuventude que dirixe José López, quen onte debutou con soltura na celebración á fronte do novo cargo autonómico. Saudou a discreción, coas mans nos ombreiros, bicos ou abrazos, e amosouse próximo e atento coa nai e a irmá de Luísa Villalta.

Acto da Xunta no Día das Letras Galegas en lembranza de Luísa Villalta / LOC

Foi o novo conselleiro estradense quen ofreceu esta semana o “gran pacto polo galego” que amentou Fernández Freixanes. Tendeu a man a “falar” e “ceder”, pero chamou a “afrontar criticamente, tamén desde a autocrítica, a realidade do idioma pensando no seu futuro”. Asegurou que “a situación preocupa, entre outras cousas, porque os tempos mudaron moito” pola “revolución tecnolóxica”, a “transformación do rural, a mobilidade social ou os cambios xeracionais e novos hábitos de consumo”. E “sería un erro grave, suicida, mirar para outro lado”. Pasaron 40 anos da Lei de Normalización Lingüística e 20 de Plan de Normalización, “que só parcialmente chegou a executarse”, apuntou. E avisou: “Perdemos falantes e non acabamos de construír un proxecto para as novas xeracións”.

“A fórmula idónea é o respecto ás diferentes sensibilidades”, defendeu Alfonso Rueda onte. A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, reivindicou pola súa parte o “galeguismo que ten a súa raíz na Coruña” e que “emerxe do popular, dos barrios”.