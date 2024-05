Cuenta atrás para el (S8) con homenaje a Kenneth Anger

El cine experimental latinoamericano, la Film Farm o las mujeres creadoras tienen un espacio reservado en la 15ª edición del (S8) Mostra de Cinema Periférico, que se celebra en A Coruña del 31 de mayo al 9 de junio. Sus directores, Ana Domínguez y Ángel Rueda, no solo desvelaron ayer el cartel al completo, sino que también expusieron la imagen del certamen: el tarot, en homenaje a Kenneth Anger. El cineasta norteamericano, autor del libro Hollywood Babylon, falleció en mayo de 2023, por lo que será recordado durante el festival con la sesión O cine de Thelema, en la que se proyectarán sus películas Lucifer Rising e Inauguration of the Pleasure Dome. Esta actividad será en la Filmoteca de Galicia, pero el (S8) llegará a más escenarios: Palexco, la Domus y la Fundación Luís Seoane. Así, se proyectarán un total de 142 piezas —se incluyen estrenos y obras inéditas—.

Las cineastas tienen un protagonismo especial en esta edición. El festival pone el foco en la obra de referentes como Narcisa Hirsch, Margaret Honda, Annalisa D. Quagliata o Franci Durán. La vanguardia gallega más joven estará representada en la sección Sinais con los trabajos de Iago Lourido, Yasmina Farhani Luaces y Pablo Agma. Una sección se centra en el cine experimental latinoamericano.

Además, se hablará sobre el Film Farm, el proyecto canadiense comandado por Phil Hoffman, que estará en A Coruña, que cumple 30 años. En una granja en la provincia de Ontario, cada año se congregan un grupo de artistas para aprender y compartir técnicas de revelado y manipulación analógica, para filmar, visionar y compartir cine en un entorno natural. Algunos de los trabajos allí creados se podrán ver en A Coruña.