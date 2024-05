Los Beatles llegan a A Coruña en un universo sin canciones

Imagínense un mundo sin música: no hay orquestas ni coros, no hay violines ni guitarras eléctricas; no existen los Beatles. Eso es lo que se encuentra Paul, tras una mala racha y necesitado de dinero, al participar en un experimento científico: un universo paralelo sin canciones. Este mundo lo presenta, pero con música, Let it be, un musical que aterriza hoy a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera de la mano de un padre y un hijo extremeños “que no pueden vivir sin la música”, beatlemaníacos (“fanáticos o moderados, según el día”), y que transmite al público “la alegría e ilusión” de las canciones de Paul, John, George y Ringo.

La idea de Let it be coge forma en la mente de José Manuel Guerrero, participante desde 2015 en musicales como El rey león, Coco o Vaiana, antiguo miembro de una banda tributo a los Fab Four —llegó a girar en Galicia— y también autor de la música del espectáculo. “Un promotor me encargó un musical inspirado en los años 80, pero la cosa no fluía. Una tarde le pregunté a mi padre por qué no hacíamos algo relacionado con los Beatles, y en un par de horas salieron veinte folios a doble cara. Hicimos el guion y él se encargó de la dirección”, cuenta.

Su padre, José Enrique Guerrero, le transmitió la pasión por “Elvis, la Creedence, los Rolling Stones, los Beatles” cuando José Manuel era un niño. Dedicado a la música y con carrera en los musicales, apostó por “crear algo propio y original”. Así surgió Let it be, un espectáculo que se acaba de estrenar en los teatros españoles y para el que el año pasado seleccionó a ocho músicos de Extremadura que son los actores del musical. Hasta 36 canciones de la banda más famosa de Liverpool y del planeta suenan en el espectáculo, en el que Paul, ese músico que no se desprende de su guitarra, enseña a otros músicos a crear melodías y canciones y a formar una banda “desde cero” en un mundo en el que nadie concibe que hacer música sea algo importante o que, por hacerla, alguien pueda llegar a ser famoso. “La vida sería impensable, y más triste, sin la música”, reflexiona José Manuel Guerrero.

“La historia y el ritmo van in crescendo. Empezamos salpicándola de temas y acaba con un gran concierto de media hora non stop. Nos permitimos variaciones o cambios de estilo en canciones porque también hay voces femeninas. El público va a escuchar los temas que conoce y otros menos conocidos o que no sabía que eran de los Beatles”, repasa el músico, cuya mayor ilusión, confiesa, es que su obra guste “tanto a los fanáticos como a los que no lo son” y que todos salgan de la función “olvidando sus problemas”.

Yesterday, el film de Danny Boyle que proponía también un mundo alternativo en el que nadie salvo el protagonista conocía a The Beatles, planteaba esa reflexión en la que ahonda Guerrero con Let it be. “Es difícil imaginar que no hubieran existido. Fueron pioneros en casi todo, enorme influencia para multitud de músicos”, sentencia José Manuel. Él estaba al frente de The Getbackers cuando fundó su propia banda tributo a los Fab Four y la revive ahora en su musical. Se resiste a elegir una canción de su grupo favorito por encima de las demás, pero no duda en señalar a Paul McCartney como el “más completo de los cuatro”.

