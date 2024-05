Con Taylor Swift a donde sea y cueste lo que cueste

La música no tiene fronteras. Y la devoción por algunos de sus artistas tampoco. Con ellos, hasta el fin del mundo, proclaman orgullosos sus fans más tenaces y entusiastas. Hoy es difícil encontrar una estrella de la canción tan mediática e influyente como Taylor Swift, bendecida por la pasión de su inmensa legión de seguidores, bautizados como los swifties, un ejército mundial de fans que siguen con detalle cada paso de su adorada cantante, cada gesto, cada rumor, especulación, debate. Esta semana su The Eras Tour, un espectacular show para grandes masas, llega a España con dos conciertos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Allí estarán el miércoles y el jueves fans de todo el mundo, entre ellos, cómo no, coruñeses que, por distintas razones, no quieren perder la oportunidad de ver, escuchar y emocionarse, al menos una vez en la vida, con Taylor Swift.

En el Bernabéu estará Rodrigo Vázquez, por ejemplo. Tiene 20 años, viajará hoy con un amigo, y se considera swiftie, aunque fan “moderado”. “He hecho amistades en esa comunidad, gente con la que luego me he encontrado o con la que tengo relación online”, cuenta. Confiesa que se ve reflejado en las canciones de la estrella norteamericana: “Me encanta la manera poética de contar sus experiencias y llegar a todo el mundo. Sé que lloraré, sobre todo si canta The prophecy o You’re on your own, kid”. Por su entrada gastó 200 euros.

Más barata, 86 euros en una localización alta del estadio, le costó a Lucía Caride. El jueves madruga para coger el tren y encontrarse en Madrid con una amiga de Zaragoza. Admite también que llorará “cuando ella salga al escenario”, que no será “consciente” de dónde estará y después disfrutará “a tope”. Se ve como otra swiftie, de las que se sabe “todo de ella”. Tiene 26 años y la descubrió cuando tenía 10. “Taylor Swift tiene una canción para todo, para cada situación, y me encanta lo que transmite con sus letras y metáforas”, dice.

The Eras Tour es la primera gira de Swift desde 2018, último año en el que viajó por todo el mundo con su música. Desde entonces ha publicado nueve álbumes (algunos son versiones o regrabaciones de discos anteriores) y la expectación que ha generado ha causado furor entre sus seguidores y disparado los precios en aquellos lugares donde actúa. Lo ha comprobado una familia que viaja a Madrid y que se alojará un día en un hotel. “Lo que vale habitualmente 140 euros la noche, ahora vale 350”, cuenta un padre coruñés que este mes regaló por su cumpleaños a su hija de 10 años una entrada para uno de los conciertos en España, 350 euros.

“Llevo una semana sufriendo las canciones de esta artista. Yo soy más de Bruce Springsteen”, reconoce. Pero añade que nada superará “la alegría” de su hija cuando la vea disfrutando del concierto de su artista favorita. Con padre e hija viajarán otra niña y una adulta, también de A Coruña. “A mí no me gusta esta música, pero supongo que me reiré por todo lo que veré y que el concierto será espectacular”, admite la mujer. Saben que un par de horas antes estarán en la fan zone del estadio para comprar merchandising de Taylor Swift.

Probablemente haya más coruñeses estos días en el Santiago Bernabéu, testigos de excepción de la popularidad y la música de una mujer que no causa indiferencia. Como ha habido también fans de la ciudad que se han adelantado a la cita española y el pasado fin de semana viajaron a Lisboa para entregarse a la fiebre Swift. Allí estuvieron, en el Estádio da Luz, las hermanas coruñesas Paula y Nerea junto a su amiga Carla y el padre de esta, “para acompañar”. “Fue algo increíble”, suspira Nerea. Al menos no tuvieron que pagar tanto como otros espectadores que vieron la actuación de cerca, solo 68 euros, pero asistieron a más de dos horas de música y emoción inolvidables.

Suscríbete para seguir leyendo