Las caídas en el rural causan la mitad de los ingresos por traumatismos en Lesionados Medulares de A Coruña

“Ya hemos tenido una lesión medular por zambullida este año, y fue contra una piscina, no contra el mar”, advierte Antonio Rodríguez Sotillo, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac, cuando faltan apenas diez días para el inicio del verano, una época en la que ese servicio hospitalario acostumbra a llenarse. “Los veranos son terribles para nosotros, porque se llevan a cabo más actividades al aire libre, hay más desplazamientos y se producen accidentes de tráfico. Nuestro trabajo es muy estacional”, explica el doctor Rodríguez Sotillo, quien subraya que, en el caso de las lesiones medulares por zambullida, “la prevención es muy sencilla”. “Con pensar en que te puedes quedar tetrapléjico por tirarte de cabeza al agua, ya está”, recalca.

Aunque, en el verano de 2023, los especialistas de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac no atendieron a ningún paciente con lesión medular por zambullida, y el año anterior fueron “solo” dos —“un niño que se tiró de cabeza contra un arenal, y otro que se lanzó desde una tabla de surf al agua”—, y ninguno de esos dos casos tuvo “las consecuencias nefastas” que suelen acompañar a ese tipo de accidentes, en 2021, tras los sucesivos confinamientos de la pandemia, fueron “seis” los pacientes que ingresaron por esa causa en el servicio hospitalario que dirige el doctor Rodríguez Sotillo.

El especialista del complejo hospitalario coruñés explica que, en sus cuatro décadas de profesión, “jamás” ha visto a una mujer con lesión medular por zambullida. “Los afectados acostumbran a ser hombres jóvenes, que en un contexto de exaltación de la amistad, mientras disfrutan en grupo de un día de playa, hacen cosas que no debieran, como tirarse de cabeza al agua, no controlando bien la profundidad existente o no teniendo una técnica muy depurada”, explica el doctor Rodríguez Sotillo, quien reivindica, en este punto, “el papel que han jugado los medios de comunicación”, en los últimos años, “en la prevención de la lesión medular por zambullida”.