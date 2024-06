El castillo de San Antón invita el próximo sábado a una observación colectiva de la luna

El castillo de San Antón abrirá sus puertas el próximo fin de semana al evento astronómico mundial On the Moon again (En la luna otra vez), una cita que comenzó a celebrarse en julio de 2019, cuando se conmemoró el medio siglo de la llegada del hombre a la luna.

Desde entonces, esta convocatoria se celebra año tras año a escala global, con la implicación de 77 países y más de un millar de encuentros colectivos que participan en sesiones de observación lunar, como la que tendrá lugar el sábado 15 de junio en San Antón desde las nueve de la noche.

El Concello colabora con la Agrupación Astronómica ÍO en la organización de la jornada, que no necesita inscripción previa y será abierta a la ciudadanía hasta completar la capacidad prevista y según orden de llegada. La asociación ofrecerá a los asistentes el uso de telescopios facilitados por los socios, que serán protagonistas en clave divulgativa durante la noche.

La sesión de observación de la luna empezará a las 21.00 horas y durará hasta 00.00, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. El castillo de San Antón también acoge ese fin de semana las Xornadas Europeas de Arqueoloxía, con el castro de Elviña.