Kevin Clark, quien interpretó al joven batería Freddy Jones en la película de 2003 Escuela de rock, ha fallecido a los 32 años tras ser atropellado.

Según Chicago Sun Times, el antiguo interprete y actual músico murió el miércoles 26 de mayo tras ser golpeado por un coche mientras montaba en bicicleta en la zona norte de Chicago. Los médicos lo encontraron en Logan Boulevard y lo trasladaron al Illinois Masonic Medical Center, donde fue declarado muerto.

"Ayer les dijo a sus compañeros de banda: 'Sabéis, esta es finalmente la vida que quiero vivir. Y lo vamos a lograr. Vosotros sois mi familia musical, mi familia, y todos lo lograremos'", declaró su madre, Allison Clark. "Amaba la música. Era un talento en bruto. Tenía un corazón de oro", añadió.

A los 12 años, Clark consiguió su papel en Escuela de rock, donde compartió planos con el actor Jack Black. Clark interpretó a un niño que tocaba la batería. Aunque no tenía experiencia como actor, su destreza con la batería le ayudó a conseguir el rol.

"No era actor, no pensaba en ser actor", dijo su madre, que aseguró que el joven "brilló" en su audición para el filme de Richard Linklater. Clark no siguió actuando después de ese papel, pero nunca dejó la música. "Estaba motivado y le encantaba escribir canciones", afirmó su madre.

Antes de su muerte, Clark había tocado en varias bandas en el área de Chicago, incluido su proyecto más reciente, Jess Bess and the Intentions.

Por su parte, Jack Black rindió tributo al músico a través de Instagram. "Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Qué alma hermosa. Tantos recuerdos geniales. Tengo el corazón roto. Mando amor a su familia y a toda la comunidad de Escuela de rock", escribió.