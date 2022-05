El cantante estadounidense Bruce Springsteen ha anunciado una gira internacional con su banda en 2023 que incluirá una gira europea con inicio el próximo 28 de abril en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Según ha anunciado este martes la promotora Doctor Music, tras iniciar la gira en febrero del próximo año en Estados Unidos, con fechas y ciudades por anunciar, Barcelona será la única ciudad donde actuará 'The Boss' en España, mientras se descarta que se puedan añadir otras localidades españolas a esta gira de 2023.

La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’.

Tras iniciar la gira europea en Barcelona, Springsteen y su banda actuarán en estadios de Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza entre mayo y julio del próximo año.

Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica. La banda volverá a Estados Unidos para una segunda parte de la gira.

En relación con la nueva gira, Bruce Springsteen ha afirmado que, después de seis años, "estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene… y más allá”. Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen and The E Street Band del 28 de abril de 2023 en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del miércoles 8 de junio a través de las webs doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas oscilará entre los 65 y los 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 125 euros para la pista delantera y de 82 euros para la pista trasera, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Bruce Springsteen and The E Street Band se volvieron a reunir para actuar en el programa de televisión Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde tocaron en directo dos canciones de su último disco de estudio, 'Letter To You' (Columbia Records), álbum que debutó en el # 1 en once países.

El año pasado, Springsteen también dio a conocer su filme inédito 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts', colaboró ​​con el presidente norteamericano Barack Obama en el libro 'Renegades: Born In The USA' y retomó su exitoso espectáculo "Springsteen on Broadway" en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.

Los miembros de la E Street Band son Roy Bittan (piano, sintetizador), Nils Lofgren (guitarra, voz), Patti Scialfa (guitarra, voz), Garry Tallent (bajo), Stevie Van Zandt (guitarra, voz), y Max Weinberg (batería), con Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz), Jake Clemons (saxofón) y Charlie Giordano (teclados).