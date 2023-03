El 8 de agosto del año 378, un vasto ejército romano se enfrentó a un contingente godo cerca de Adrianópolis (lo que ahora se corresponde con el noroeste de Turquía, y no muy lejos de sus fronteras con Grecia y Bulgaria), originando el peor desastre militar de la historia, en el que murió incluso el propio emperador Valente, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

Dicha batalla se convirtió en el eje argumental que inspiró al autor canario José Zoilo para escribir 'La frontera de piedra', título que le ha hecho merecedor del Premio Edhasa de Narrativas Históricas 2023, dotado con 10.000 euros. La novela retrata la llegada de los alanos a la península Ibérica y el comienzo de la caída del Imperio Romano en su frontera occidental, y se ha impuesto como ganadora entre los 339 originales presentados al certamen.

Una contundente victoria por decisión unánime del jurado (formado por Jacinto Antón, Mari Pau Domínguez, Carlos García Gual, María José Solano, Sergio Vila-Sanjuán y el editor Daniel Fernández) que coinciden en que se trata de "una magnífica evocación de una época muy interesante pero poco conocida. Escrita con rigor histórico y en la que destacan sus personajes diversos y ricos, el tono épico, los excelentes diálogos y el conseguir arrastrar a un argumento histórico-bélico los más profundos sentimientos humanos".

El autor, ya bien reconocido en el género histórico por sus cinco anteriores libros -la trilogía de 'Las cenizas de Hispania' (Ediciones B, 2019), 'El nombre de Dios' (Ediciones B, 2020) y 'Lordemano'(Ediciones B, 2021)-, asegura que este sexto volumen ya llega con la intención y el potencial de crecer con una segunda entrega. "Es una novela generacional, con varias familias y personajes que me piden una continuidad, y con un final que lo permite. Mi idea siempre ha sido seguirla, porque disfruto mucho narrando conflictos bélicos y religiosos, es lo que me gusta plasmar, y esta historia me lo ha permitido", explica.

José Zoilo se suma así al palmarés de galardonados con el Premio Edhasa de Narrativas Históricas, junto a Francisco Narla (2018), Emilio Lara (2019), Herminia Luque (2020), José Soto Chica (2021) y Abraham Juárez en la edición del año pasado.