Melania Olcina, en la modalidad de Interpretación, y Rafaela Carrasco, en la de Creación, han sido galardonadas este miércoles con los Premios Nacionales de Danza 2023 que concede anualmente Ministerio de Cultura y Deporte, dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha valorado de Melania Olcina (Barcelona, 1982) su "personalidad única, sumada a un cuerpo inteligente expresivo y poético que emociona e hipnotiza al espectador, así como por su versatilidad y madurez escénica".

Mientras que ha subrayado la "singularidad" en las creaciones de Rafaela Carrasco (Sevilla, 1972) como un referente que ha transmitido "un discurso coreográfico dentro de la creación flamenca" que es un referente para las nuevas generaciones.

Melania Olcina es intérprete, coreógrafa, videoartista y asistente coreográfica. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (2009), diplomada en Danza Contemporánea por el Real Conservatorio Profesional Mariemma de Madrid (2008) y máster en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea por la Escuela Superior De Arte Dramático de Castilla y León (2021).

A lo largo de su trayectoria ha obtenido diferentes premios y becas como intérprete en festivales nacionales e internacionales de danza, como el Festival Internacional de Viena Impulstanz (2009); Universidad Carlos III de Madrid (2009), entre otros.

Como intérprete ha trabajado con Pedro Berdayes, interpretando algunas de sus piezas como "Allegro ma non tropo" o "To be Continued".

También ha trabajado a las órdenes de José Reches o Jesús Rubio Gamo en "Sinnerman" por la que fue galardonada con el Primer Premio y Premio del Público en el Certamen de Coreografía de la Universidad Carlos III y con el Tercer premio del Jurado en el XXIII Certamen Coreográfico de Madrid.

Ha trabajado con Teresa Nieto y formado parte del ballet de Carmen Roche.

Actualmente, trabaja para la Compañía de Sharon Fridman desde 2013 en "Free fall" y desde 2010 con Antonio Ruz en piezas como "Recreo01", "Ignoto".

Como coreógrafa ha realizado piezas cortas de encargo como "Solo orgánicos" (2008) y "Tengo la ambición de una hormiga" (2015), con motivo de la 75ª Gala del RCPD Mariemma.

Como docente se ha encargado del Proyecto Jóvenes en Movimiento Trasdanza promovido por la Asociación de Profesionales de la danza de Madrid (2012-13) y en la Fundación Cultura del Sur de Blanca Li (2011-2013).

Por su parte, Rafaela Carrasco es una destacada figura del flamenco como coreógrafa y bailaora. Creó su propia compañía en 2002, año en que ganó los principales premios del XI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco. Fue directora del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016.

Gran conocedora de la danza española y el flamenco, su formación ha estado vinculada a dos grandes maestros: Matilde Coral y Mario Maya.

Su trayectoria profesional está marcada por la investigación de la danza y una particular visión del flamenco, absorbiendo conocimientos de otras disciplinas, sin abandonar la raíz del género.

En 1996, Carrasco se traslada de Sevilla a Madrid y desde entonces ha trabajado con prestigiosas compañías y figuras: Belén Maya, Israel Galván, Javier Barón, Adrián Galia, Rafael Amargo, Ricardo Franco, Teresa Nieto, Ramón Oller, Antonio Canales, Farruquito, Duquende, Chicuelo y Merche Esmeralda, entre otros.