El City de Guardiola, insaciable: conquista su cuarta Premier consecutiva

El Manchester City de Pep Guardiola es como una bestia insaciable. No deja bocado para los demás. Este domingo se ha embolsado una nueva Premier y van ya cuatro consecutivas, todo un acontecimiento porque ningún club lo ha logrado antes. Necesitaba ganar en el Etihad al West Ham ante los suyos, que pintaron de azul el estadio, y sacó a relucir la voracidad que se le presuponía. Un concluyente 3-1 puso en marcha la fiesta en Manchester, que es anual desde que disfrutan del técnico catalán.

Son cuatro Premier seguidas y seis de las últimas siete para el equipo que dirige Guardiola, el más insaciable, exigente y ambicioso de los entrenadores, aparte del más decisivo. Suma ocho temporadas en Manchester, el doble que en Barcelona, y ha instalado al club ‘cityzen’ en el lugar que en el pasado lejano ocuparon el Manchester United o el Liverpool: el trono indiscutido, el referente absoluto. Domina sin fisuras la liga inglesa.

Foden abre la veda

Llegó la Premier a la última jornada con el Arsenal de Mikel Arteta soplando en la nuca del City. No obstante, el campeón saltó al césped a aplastar al West Ham. Solo le valía la victoria para depender de sí mismo y Foden, el futbolista más en forma este curso, sacó la zarpa a los dos minutos y volvió a hacerlo un ratito después. 19 goles en 35 partidos.

Un último baile. Una última vez. Una última mirada a la grada, a su grada.



El último día de Jürgen Klopp en Anfield ❤️#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wwk3vgZG3k — DAZN España (@DAZN_ES) May 19, 2024

Fue un monólogo (se alcanzó el 83% de posesión) hasta que el equipo londinense recortó diferencias antes del descanso, animando la tarde e indignando a Guardiola, que pasó de la placidez a la agitación momentánea. Rodri volvió a calmar las aguas al poco de iniciarse la segunda parte después de que el City mareara al West Ham con su juego combinativo (m. 59). Celebración máxima en el Etihad, con invasión de campo incluida.

"Es muy difícil expresar con palabras lo que hemos hecho hoy. Ningún equipo lo ha hecho nunca y puedes ver lo que significa para los aficionados y para nosotros. Hemos trabajado todo el año para este momento. Ahora podemos decir que somos el primer equipo en ganar cuatro ligas seguidas", manifestó Foden eufórico, apodado The Sniper (el francortirador), por su facilidad en abrir el marcador. "Nunca me aburro de ganar, siempre quieres este sentimiento. Cuando ganas algo no hay mejor sensación. Quiero seguir ganando tanto como pueda", aseveró.

El Arsenal, por su parte, consiguió ganar su partido ante el Everton (2-1) con sufrimiento. No hubo fiesta en Londres, aunque sí un reconocimiento por parte de los seguidores de que hay un proyecto potente en el Emirates. Sí se vivió una, de despedida, en Liverpool. Adiós a Jürgen Klopp después de nueve campañas. Brutal homenaje en las gradas al carismático técnico alemán, que ha prometido un año sabático.