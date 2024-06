Oficial: Arrasate, nuevo entrenador del Real Mallorca

Jagoba Arrasate ya es el nuevo entrenador del RCD Mallorca. A pesar de tenerlo todo atado desde hace varias semanas, no ha sido hasta esta mañana a primera hora cuando el club bermellón lo ha hecho oficial. El técnico de Berriatua firma para las próximas temporadas y estará vinculado a la entidad mallorquinista hasta el 30 de junio de 2027.

Arrasate llega a la isla tras una etapa exitosa de seis años en Osasuna, al que logró ascender a LaLiga en su primera temporada. Tras ello, el vizcaíno consiguió asentar al club navarro en la élite, al que llevó a disputar la fase previa de una competición europea, la UEFA Conference League, lo colocó en la final de la Copa del Rey de 2023 y disputó la Supercopa de España de 2024. Anteriormente, Arrasate dirigió a otros clubes como el Numancia o la Real Sociedad.

A sus 46 años coge las riendas del equipo mallorquinista, que además de LaLiga y la Copa del Rey, jugará la Supercopa de España.

El técnico vasco, en declaraciones recogidas por la el club, reconoce que la ilusión de trabajar en un nuevo proyecto es lo que le ha movido a fichar por el Mallorca. "Todos los entrenadores creo que somos de retos y de proyectos. Es algo que decimos muchas veces, pero que no es fácil de encontrar en el fútbol profesional. Y después de esta etapa tan maravillosa en Osasuna, de la que estoy muy agradecido a toda la gente de Pamplona, ahora emprendemos otro reto, otro proyecto, y estoy muy ilusionado porque eso es lo que quiere un entrenador: construir algo", apunta.

Arrasate destaca el crecimiento del club en los últimos años. "Creo que el Mallorca es un club emergente. Los últimos años así lo demuestran. Y sobre todo porque me ofrece confianza, proyecto. Yo creo que cuando he tenido la posibilidad de estar con ellos, al final lo que al entrenador le gusta es sentirse querido y ellos me han transmitido ese interés y ese proyecto también", destaca.

El de Berriatua reconoce que los tres años de contrato le dan margen de trabajo. "La temporalidad es muy importante porque creo que los tres años me dan margen para poder construir algo de algo que he podido heredar, que es muy bueno. Y tampoco os voy a engañar, la familia para mí es muy importante y entendemos también que la familia va a estar bien en Mallorca".

A pesar de que su presentación oficial ante los medios no será hasta el próximo martes 18 de junio, el técnico ya explica que está trabajando en la pretemporada y la planificación: "Estoy como un poco liberado. No es fácil, primero, dar esa noticia. Luego convivir con esa noticia y después hacer oficial dónde vas a ir. Una vez se dan esos tiempos o ese proceso, uno se siente liberado y con muchas ganas de arrancar. Metido de lleno en lo que es la pretemporada y la planificación, y cuando un entrenador se sumerge en esas cosas ya se ilusiona rápido otra vez".

Para acabar, Arrasate ha querido realzar el trabajo de Javier Aguirre durante su estancia en la isla. "Lo primero es valorar el trabajo de los últimos años. En este caso, el de Javier Aguirre también, ya que creo que heredo un equipo consolidado y con unos años ya en Primera División", asegura, a la vez que reafirma su idea de ver un equipo reconocible. "Lo que quiero aportar es un poco mi matiz y mi idea de ver el fútbol. Creo que ilusión no nos va a faltar. Quiero un equipo reconocible. En los años anteriores lo he podido conseguir y la idea es hacer lo mismo en el Mallorca. Un equipo que ya está consolidado y que ya es un buen equipo, intentar llevarlo a cuotas superiores, sabiendo que es difícil, pero con esa ilusión vamos", concluye.