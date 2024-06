Peleteiro ensaya el oro olímpico en Roma

Hace algo menos de 19 meses, Ana Peleteiro daba a luz a su hija Lúa fruto de su unión con el también triplista galo Benjamin Campoaré después de un embarazo planificado con el objetivo de tener tiempo para preparar su asalto a los Juegos de París 2024.

Ester Navarrete. | // RFEA / David Rubio / Víctor Currás

Tras ser bronce hace tres años en Tokio, ese sueño olímpico tenía la medalla de plata como límite por la presencia de la sensacional atleta venezolana y azulgrana Yulimar Rojas... pero todo ha dado un vuelco en cuestión de semanas.

El año pasado, la gallega consiguió regresar mucho antes de lo esperado y volvió a brincar más allá de los 14 metros en triple, aunque finalmente renunció al Mundial de Budapest y esta temporada ya se había colgado el bronce en el Mundial bajo techo de Estambul.

La gravísima lesión de su gran amiga Yulimar Rojas ha cambiado la perspectiva. “Ahora el oro es posible y quiero pelear por él”, ha repetido la de Ribeira. Dos meses antes, la mejor atleta española del momento tenía ante sí la reválida del Europeo de Roma, en el que partía como clara favorita sin Beck-Romanchuk, Skvartsova ni Lasmane.

Con un carácter competidor extraordinario, Peleteiro tuvo que superar ayer en Roma el diluvio universal en los dos primeros intentos y al sensacional tercer salto de la turca Tugba Danismaz (actual campeona bajo techo), quien mejoró su marca por 25 centímetros hasta 14,57 metros.

El cuarto salto fue histórico. La gallega batió con rabia, amplió un segundo salto en el que sigue teniendo margen de mejora y se fue a 14,85 metros, a tan solo dos centímetros de su récord de España para igualar a la líder europea del año (la ausente bielorrusa Skvartsova) y tercera del mundo por detrás de Thea Lafond con 15,01 (de la isla de Dominica) y de la cubana Leyanis Pérez-Hernández (14,90).

El trabajo estaba hecho y con sobresaliente. Ninguna rival acechó a la discípula de Iván Pedroso y España logró su primer oro en los Europeos que aúpan al equipo a la cuarta posición del medallero. Esos 14,85 valen un oro extraordinario y suponen un serio aviso de que el camino hacia el Olimpo parisino va por buen camino.

La de Peleteiro fue la tercera medalla de la jornada de España tras el bronce del equipo femenino en medio maratón —con la gallega Ester Navarrete— y la plata de Mohamed Attaoui en 800 metros al ser segundo en la final con un tiempo de 1.45.20. El cántabro, de 22 años, fue de menos a más y, pese a llegar a ser séptimo al paso de los 500 metros, supo aprovechar su momento para cambiar el ritmo y, confiado en sus fuerzas, protagonizó una tremenda remontada por fuera que pilló desprevenido al resto de participantes.

El cántabro, del ON Athletics Club y entrenado por el alemán Thomas Dreissigacker, paró el crono en 1:45.20, solo superado en meta por el francés Gabriel Tual con 1:44.87. El bronce fue para el italiano Catalin Tecuceanu con 1:45.40.

Los otros dos españoles en la final, el salmantino Álvaro de Arriba y el viveirense Adrián Ben, fueron cuarto y sexto, respectivamente.

Álvaro de Arriba, entrenado por Juan Carlos Fuentes, mejoró los dos séptimos puestos continentales de Ámsterdam 2016 y Berlín 2018 y cruzó la meta cuarto con 1:45.64.

“Contento con el cuarto puesto. Una pena quedarme cerca de las medallas. La nota es sobresaliente. No pongo el diez por la falta de la medalla. Estoy contento a mes y medio de los Juegos Olímpicos”, dijo Álvaro de Arriba, al llegar a meta.

Adrián Ben, campeón de Europa de pista cubierta en Estambul en 2023, no tuvo su mejor carrera, desde el principio estuvo en la cola del grupo y acabó sexto con 1:46.54 lejos de las opciones de medalla que él buscaba.

“Las sensaciones no han sido las mejores del mundo desde el inicio. El pequeño gran toque, que casi me lleva al suelo, es lo que ha terminado con mi carrera porque cuando cambió el ritmo Álvaro me costó. Las piernas no me respondían. Para estar hace una semana con gripe y en el momento que estamos de la temporada no puedo ser egoísta. No hay que ser malo o castigador con uno mismo”, comentó Adrián Ben.

Ester Navarrete empuja a España al bronce

En los últimos años todos los caminos parecen llevar a Esther Navarrete (Vigo, 1990) al éxito, y ayer en Roma vivió uno de los grandes momentos de su carrera. La viguesa debutó en una gran cita internacional absoluta con un sabor de boca casi inmejorable: 13 clasificada en el media maratón, segunda española y con un papel clave para que España consiguiese el bronce por equipos en el Campeonato de Europa. Y es que su cambio de ritmo ejecutado durante los últimos dos kilómetros fue vital para que el trío formado con Laura Luengo y Fátima Ouhaddou arrebataran a Francia la tercera posición colectiva por un solo segundo. En las medallas por equipos se suman los tiempos de las tres primeras y no los puestos como era costumbre, por eso el buen trabajo en el tramo final de las españolas y especialmente de Ester Navarrete resultó capital para que España se subiese al podio ayer al mediodía. La increíble historia que vive desde que replanteó su carrera tras la maternidad en 2021 encontró el escenario perfecto en la capital italiana. Las tres españolas hacían valer su regularidad y estuvieron a menos de un minuto del podio durante la mayor parte de la prueba. Y al no quedar ninguna descolgada, la gesta fue posible en el Foro Itálico. Hubo unos instantes de incertidumbre antes de que se oficializase el resultado. Primer gran éxito internacional de una deportista que hace tres años, cuando fue madre, imaginaba que sus mejores días habían pasado. Ester voló en Roma: ““Me he encontrado muy bien, con mucha fuerza, yendo de menos a más. Estoy muy contenta y me da todo el ánimo para el siguiente objetivo que son los Juegos”.