El Barcelona visita al Levante con la obligación de ganar para meter presión a sus rivales por el título la Liga, mientras que al equipo local le basta un punto para certificar matemáticamente la permanencia en Primera División.

El conjunto que dirige Ronald Koeman acude a este partido con el regusto amargo que en la última jornada dejó el empate en el Camp Nou frente al Atlético (0-0). Una gran parte de las opciones azulgranas para ganar la Liga pasaban por lograr una victoria frente a los rojiblancos y esperar un tropiezo del Madrid ante el Sevilla, que finalmente se produjo (2-2).

Sin embargo, el empate contra el Atlético deja al conjunto barcelonista sin depender de sí mismo, a expensas de que pinchen los dos equipos madrileños en las tres jornadas restantes. Eso sí, para tener alguna posibilidad, es indispensable que los hombres de Koeman sumen de tres en tres hasta final de temporada.

Ante el Levante, los azulgranas se juegan la supervivencia. Todo ello, con la duda del centrocampista Sergio Busquets, que tuvo que ser sustituido ante el Atlético tras recibir un cabezazo en la cara del rojiblanco Stefan Savic.

Según el último parte médico del Barça, Busquets “progresa favorablemente” de una fisura maxilar superior que sufrió tras el golpe. Si el mediocentro de Badia del Vallés no llega a tiempo, su puesto en el once podría ocuparlo Ilaix Moriba, su sustituto en el duelo ante el Atlético, o Sergi Roberto, junto a los habituales Frenkie de Jong y Pedri González.

Por su parte, el técnico Ronald Koeman regresará al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción por decirle “vaya personaje” al cuarto árbitro del Barcelona-Granada (1-2). Lo más probable es que frente al Levante el neerlandés repita el sistema 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros, consolidado desde hace muchas jornadas.

El uruguayo Ronald Araujo, que entró en el segundo tiempo ante el Atlético, podría quitarle la titularidad a Óscar Mingueza y formar así la zaga junto a Gerard Piqué y Clement Lenglet, acompañados por Sergiño Dest y Jordi Alba en los carriles.

Koeman: “Me veo aquí el año que viene”

Ronald Koeman se pronunció ayer sobre su continuidad en el Barcelona. El preparador neerlandés manifestó que esta es una cuestión que le gustaría contestar “después del último partido”, aunque avanzó que desde el primer día el presidente, Joan Laporta, le demostró su confianza. “No estoy preocupado por el futuro, he firmado un contrato de dos años y me veo como entrenador el año que viene. Quedan dos semanas de Liga y tres partidos, creo que esto es mucho más importante que mi futuro”, declaró. El entrenador del Barcelona aseguró este lunes que la “LaLiga aún no se ha escapado” para los azulgranas, aunque perdieran la oportunidad de dar un paso al frente hacia el liderato tras el empate de la última jornada ante el Atlético. En la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, Koeman afirmó que LaLiga “está muy igualada” y aseguró que de ahora en adelante “no hay que pensar en los demás”, sino centrarse en “ganar los propios partidos”. Pese a todo, matizó: “Nos cuesta acabar bien los partidos, ya sea por el físico de los jugadores, la acumulación de minutos, la presión de ganar... Intentamos dar el máximo, pero los rivales también juegan. Hay dificultades”.