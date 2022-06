El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, afirmó ayer que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, “ya no es solo un problema mío o de Aragón, sino de este país”. Así lo expresó en un desayuno-coloquio organizado por El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, al valorar la información del El Confidencial que revela que el dirigente de este ente deportivo negoció en secreto la candidatura conjunta de Catalunya y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y un alto cargo del Ejecutivo catalán. “Me parece gravísimo y deja al COE en una situación muy comprometida”, añadió.

Tras estas informaciones, Lambán considera que se quedó “corto” cuando hace unos días calificó a Blanco como aliado del independentismo catalán y pide “a quien corresponda” que “tome medidas” al no ser el mejor representante de “una institución que representa los mejores valores de la sociedad esté sometida a este descrédito”. No obstante, evitó pedir abiertamente su cese o dimisión.

El mandatario aragonés lamentó el “ruido mediático muy desfavorable” que se ha generado a nivel estatal contra la posición de Aragón, aunque confía en que esa visión sea “atemperada” con las explicaciones que se están dando. Lamban defendió que el Ejecutivo que preside ha sido “quien realmente ha tenido interés en negociar” una candidatura conjunta de la comunidad junto a la vecina Catalunya. Y considera que estas informaciones publicadas ratifican lo que Aragón viene denunciando desde hace tiempo, que “las cartas estaban marcadas antes de sentarse a la mesa”.

El presidente se refería así a lo que está ocurriendo con sus técnicos enviados a la mesa técnica a la que también se sentó el COE, el Consejo Superior de Deportes y Catalunya, de la que se han filtrado audios pretendiendo decir que los aragoneses estuvieron de acuerdo en la propuesta que el Gobierno de Aragón rechazó. La situación puede acabar en los tribunales. “Ha habido una manipulación de unos vídeos”, dijo, y lo que ha hecho el COE puede ser “constitutivo de delito”. Los técnicos aragoneses “han sido tratados muy injustamente y manipulados”, remarcó.

También se refirió a la polémica con Pau Gasol, que acusó a Lambán y a Aragón del fracaso de la candidatura. Del exjugador dijo que le consta que es “un buen tipo, pero no creo que tenga Gasol ni nadie el don papal de la infalibilidad y que nadie pueda decirle si tiene razón o no. Él decía que Catalunya ha hecho un trabajo impecable y hoy nos hemos enterado que, efectivamente, hizo un trabajo impecable”, ironizó refiriéndose a lo publicado por El Confidencial. Respecto a las críticas de José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, que calificó de “barbaridades” lo que Lambán había dicho del presidente del COE, quiso marcar diferencias. “Del Gobierno no me ha llegado ningún discurso concordante con lo que dijo (Franco), y visto lo visto, que Santa Lucía le conserve la vista”, ironizó de nuevo. Y respecto a Pedro Sánchez, señaló: “No tengo nada que reprocharle”.

También quiso rebatir su imagen de anticatalanista. “Me declaro catalanófilo, quiero a Barcelona, viví allí. Si algo están haciendo los independentistas es fastidiar y arruinar la gran Barcelona y Catalunya que muchos queremos y adoramos”, dijo. Y respondió a quienes le dicen que criticar al independentismo le convierte en un político más de derechas. “Lo que es ser de derechas es ser independentista, ser de izquierdas es ser antiindependentista”, zanjó.