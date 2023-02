Reina el amor y la felicidad en el Real Madrid, cómo no iba a ser así después de la remontada y goleada en Anfield contra el Liverpool, otro capítulo de diamantes en el arcano europeo del 14 veces campeón de Europa. Y a Carlo Ancelotti, tan uniforme siempre en su humor, rictus casi idéntico en cumbres y simas competitivas, se le escapan los elogios por todos los poros en esta etapa reina del curso, del Liverpool al clásico copero contra el Barça, pasando por el derbi liguero contra el Atlético de este sábado.

Ancelotti elogia a Nacho ("siempre está listo cuando se le necesita"), a Vinicius ("se cuida mucho, tiene una gran profesionalidad" y también a Diego Pablo Simeone, su némesis de este fin de semana. "Me gusta como persona", ha afirmado este viernes el entrenador del Real Madrid, preguntado por el Cholo, sobre quien dice que le "gustaría pasar tiempo" con él.

"Me gustaría pasar tiempo con Simeone, porque los dos amamos el fútbol. Él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos puedes aprender cosas. Para mi experiencia personal, me gustaría ver cómo prepara sus entrenamientos, cómo trabaja en el día a día, cómo prepara un partido... Ahí sí se aprende. Eso lo podríamos compartir después del partido, cómo hemos preparado cada uno el partido", ha expresado el preparador italiano.

"Ha tenido muchos éxitos"

Y no se ha quedado ahí, sino que en una temporada en que el Atlético está lejos del rendimiento acostumbrado en cursos pasados, Ancelotti quiso realzar su figura y su trayectoria en el club rojiblanco: "Simeone me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos. Es un entrenador que ha tenido muchos éxitos, no tenemos que olvidar que gran parte del éxito del Atlético han sido gracias a un entrenador que le ha dado una identidad reconocible".

Al margen de sus flores a Simeone, Ancelotti también ha aprovechado su comparecencia para desvelar que Nacho jugará como lateral izquierdo titular en el partido de este sábado y ha sugerido, aunque no confirmado, que Tchouaméni y Camavinga podrían compartir espacio en la medular. Tanto el pivote francés como Toni Kroos están ya listos para jugar de inicio ante el Atlético, tras superar sus respectivas lesiones.

"Estamos bien, aparte de las lesiones previsibles (Alaba y Rodrygo se suman a las bajas) por el calendario que tenemos. El equipo ha mejorado su condición física en las últimas semanas: han mejorado Modric, Kroos, Ceballos... El equipo está mucho mejor y se ve en los partidos. Ahora no tenemos problema en meter intensidad a los partidos", ha resumido el entrenador del Real Madrid.