Jakub Jankto y el largo partido contra el tabú gay en el fútbol

“Soy homosexual y ya no quiero esconderme”. Jakub Jankto ha roto este mes una barrera histórica al convertirse en el primer jugador de LaLiga en declararse homosexual. El centrocampista checo pertenece al Getafe, donde jugó la pasada temporada, aunque ahora está cedido en el Sparta de Praga. La pregunta es si habrá más futbolistas de equipos españoles que sigan su ejemplo y salgan del armario.

En el fútbol español, hasta ahora, el único caso había sido el de Jesús Tomillero, árbitro de categorías inferiores. En 2015, con 21 años, lo hizo público colgando en sus redes una foto con su pareja. Desde entonces recibió todo tipo ataques, desde lanzamientos de huevos hasta insultos y miles de amenazas de muerte. En 2017, poco antes de dejar de arbitrar por la presión homofóbica, creó la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI+ para sensibilizar y luchar contra la LGTBIfobia en el deporte.

“Espero que Jakub Jankto no tenga que sufrir la mitad de lo que yo sufrí. Me alegro por él y servirá para que se hable en los medios internacionales y nacionales. Pero me pregunto por qué no lo ha hecho estando en la liga española”, señala sobre el futbolista checo del Getafe, que juega ahora en su país natal. Tomillero asegura que cuando él difundió su caso muchos futbolistas gais de Primera le felicitaron por su “valentía” pero le dijeron que ellos no podían dar el paso. Por eso pide que la Federación sea “una aliada, cree espacios seguros y coja el modelo del fútbol femenino”.

En el fútbol femenino muchas jugadoras se han declarado abiertamente lesbianas. Vicky Losada, excapitana del Barça, fue una de las primeras y se convirtió en una abanderada LGTBI. Igual que su excompañera de vestuario Mapi León, que fue pregonera del Día del Orgullo Gay en Madrid en 2018. “¿En el fútbol masculino no hay gais?”, se preguntaba la zaguera.

La naturalidad con la que varias jugadoras del Barça femenino celebran sus títulos y alegrías con sus parejas en el campo o en las redes contrasta con el hecho de que no haya habido aún ningún futbolista español que haya querido hablar de su homosexualidad. “Creo que ellos tienen miedo a perder contratos multimillonarios con marcas, a perder muchos fans, a lo mejor incluso sentirse rechazado dentro de un grupo”, razonaba Losada.

La homosexualidad en el fútbol sigue siendo un tabú. Desde que en 1990 el inglés Justin Fashanu diera el paso, no hubo ningún jugador en activo que se atreviera a decirlo hasta que el centrocampista norteamericano Collin Martin lo anunció en 2018. “Nunca pensé en salir del armario mientras era jugador”, asumía Thomas Beattie. También lo anunciaron después de su retirada Olivier Rouyer, David Testo, Richarlyson, Emerson Ferretti, Jonathan de Falco, Thomas Hitzlsperger y Robbie Rogers (este último descolgó luego las botas para jugar cuatro años más en Los Angeles Galaxy).

Pero algo está empezando a cambiar. Después de que los australianos Andy Brennan y Josh Cavallo rompieran su silencio, tres jugadores más en activo se han liberado en el último año: además de Jankto, en mayo Jake Daniels, delantero del Blackpool inglés, fue el primer futbolista profesional que declaró abiertamente que es gay en Inglaterra en las últimas tres décadas; y en septiembre Zander Murray, del Gala Fairydean Rovers, se convirtió en el primero en activo de Escocia.

Fuera del fútbol, en España en el deporte de élite son pocos también los casos. “Espero que mi salida del armario sirva para romper el tabú dentro del deporte”, sentenciaba el waterpolista olímpico Víctor Gutiérrez en 2016 al declarar abiertamente su condición sexual. Desde entonces, Gutiérrez había vivido algunos episodios de homofobia en la piscina pero no había querido hacerlos públicos hasta que en 2021, en su última temporada en activo, dijo “basta” y denunció entre lágrimas que un rival le llamó “maricón” en dos ocasiones en el Terrassa-Sabadell.

Tras su retirada, es el secretario de políticas LGTBI del PSOE, y sigue “haciendo el mismo activismo que antes pero con muchas más herramientas desde donde las cosas se cambian de verdad”. Cuenta que en los últimos siete años muchos deportistas gais le han contactado pero no ha habido ningún futbolista. “Creo que están absolutamente maniatados por el miedo al rechazo de sus compañeros, que no se lo tomen bien, que les insulten, a tener dificultades para renovar con sus clubs o patrocinios, a tener 40.000 personas llamándote maricón”. “Hemos estado 40 años con los mismos, del “Míchel, maricón” al “Guti, maricón” o “Cristiano, maricón”.

En este sentido, considera que la nueva ley del deporte cambia el escenario ya que equipara la lucha contra la homofobia a la del racismo, facultando a los árbitros a parar los encuentros si hay cánticos de esa índole, además de sanciones. Y confía en que la decisión de Jankto será un acicate para otros futbolistas en España. “Ver el respecto y cariño que estaba recibiendo puede servir de estímulo. Los que dicen ‘por qué lo cuenta, yo soy heterosexual y no lo digo’ me cansan. Todos somos heteros hasta que se demuestre lo contrario. Cuando ningún menor de edad se quite la vida debido al acoso o al autorrechazo provocado por el mero hecho de ser quién es… Entonces, y sólo entonces, quizás nuestra identidad sea anecdótica, y mensajes así no sean necesarios”, afirma.