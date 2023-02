El Atlético se plantó en el Bernabéu con poco que perder y el aliciente de dejar al Real Madrid descolgado de la pelea por la Liga. Y pese a quedarse en inferioridad a la hora por la expulsión de Correa, los de Simeone se llegaron a adelantar en el marcador y le quitan dos puntos a los de Ancelotti, con lo que firman el epitafio liguero de un Madrid al que le faltó la pegada y el vértigo de Anfield. Para este choque el Cholo recuperó su perfil más conservador, acumulando jugadores en el medio y dejando solo arriba a Griezmann. Ancelotti, por su parte, apostó por el once de los meritorios, con Nacho, Ceballos y Asensio. Rotaba el italiano buscando piernas frescas para un duelo en el que los visitantes tenían mucho que ganar y los locales mucho que perder.

No han pitado al Atlético ni un penalti en lo que va de Liga y tampoco parecía que fuese a ocurrir en el Bernabéu. Una mano tan clara como involuntaria de Valverde generó uno de esos penaltis de Padrón, que unos los pitan y outros non. En este caso Gil Manzano la mandó al limbo. Empezó mejor posicionado el Atlético, que tocó y dominó durante los primeros minutos, hasta que el Madrid, equipo diésel, comenzó a desperezarse. Pero en el momento en que la pelota comenzó a pasar por los pies de Kroos los blancos se activaron con Valverde llegando por fuera y Asensio cayendo entre líneas. Benzema dispuso de un par de remates y el Atleti, que perdió a Reinildo lesionado, se cerró como un puercoespín. No era capaz de descifrar Ancelotti el sudoku de Simeone ni el Cholo conectar al equipo con un Griezmann abandonado como Robinson Crusoe en ataque. La partida de ajedrez llegó al descanso con tablas. El partido, en su primera parte, resultó tan frío como el ambiente, con nevada previa incluida durante el emotivo minuto de silencio en memoria de Amancio.

Naturalizó algo más su once Simeone en el segundo tiempo con la entrada de Correa por Pablo Barrios, lo que permitió a Griezmann descolgarse con un referente por delante para generar más juego y acumular posesión.

Pasaban los minutos y Oblak no veía peligrar su marco. A la hora Griezmann despertó el partido con un disparo cruzado. Después, Correa se sacaba de encima a Rüdiger con un codazo en el vientre. El alemán cayó al suelo y Gil Manzano le mostró la roja. La expulsión condicionó el resto del partido, pertrechando al Atlético de nuevo atrás para buscar un empate con más valor emocional que matemático y en un balón parado Giménez embocó en la portería de Courtois a falta de once minutos. Tiró de épica Ancelotti, terreno donde los blancos se mueven bien, y llegó el empate por obra del canterano Álvaro Rodríguez. El Toro cabeceó un córner a la red y despertó a un Bernabéu congelado.