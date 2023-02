La plaza do Obradoiro está acostumbrada a recibir peregrinos todos los días, pero ninguno tan rápido como el danés Jonas Vingegaard. Todas las miradas estaban puestas en el último ganador del Tour de Francia, que decidió estrenar la temporada en la ronda gallega O Gran Camiño y tras los espectaculares resultados de su principal rival en la ronda gala, Tadej Pogacar, quedaba por saber si el corredor del Jumbo Visma estaba a a la altura.

Todas las incógnitas quedaron despejadas. Sobre todo después de un triunfo sin paliativos de Vingegaard en la meta de la plaza do Obradoiro en la crono que partía del polígono de Novo Milladoiro. Eran 18 kilómetros cargados de curvas difíciles, repechos invisibles y alguna que otra trampa apta para los ciclistas con una técnica más depurada. Pero para Vingegaard eran pan comido. Él, como cualquier peregrino que se precie, solo tenía en mente la plaza do Obradoiro. Y quería llegar cuanto antes.

No fue una victoria cualquiera, sobre todo después de ver la actuación de su compañero de equipo Rohan Dennis. El australiano partió por detrás del argentino Germán Nicolás Tivani (Corratec) al que pronto dio caza. Por delante el italiano Mirco Maestri (Eolo Kometa) ya divisaba al americano Andrew Vollmer (Electro Hiper Europa) subiendo el alto del Montouto, aunque para alcanzarlo aún tendría que sufrir. Cuando llegaban a Sar y parecía que lo iba a doblar de un momento a otro, llegaba por detrás una flecha llamada Rohan Dennis que adelantó a ambos en la subida de Castrón Douro en busca de la victoria de etapa.

El tiempo marcado de 24.22 por el que fue campeón del mundo de contrarreloj en dos ocasiones, medalla de plata en los Juegos de Londres y medalla de bronce en las olimpiadas de Tokio era todo golpe de autoridad. Acababa de batir la mejor marca hasta ese momento, la del estadounidense Chad Haga, por nada menos que 59 segundos.

Parecía que todo estaba decidido a la espera de conocer las prestaciones de un Jonas Vingegaard que hasta la fecha había deslumbrado. Y su actuación fue, una vez más, sobresaliente. Superó al bicampeón mundial contra el crono por 35 segundos en solo 18 kilómetros. O lo que es lo mismo, fue capaz de cubrir cada kilómetro en dos segundos menos que uno de los más grandes especialistas del mundo de esta modalidad.

La superioridad de Vingegaard en O Gran Camiño es casi insultante. La primera etapa no llegó a completarse por culpa de la nieve pero en el único sprint que se disputó ganó el danés. El último vencedor del Tour se despegó de sus rivales con una facilidad pasmosa en la subida al monte Santa Tegra y también cuando quiso se marchó en solitario en el Alto do Castelo. Pero lo de la crono que llegó a la plaza do Obradoiro no hace más que demostrar que el corredor del Jumbo Visma es uno de los elegidos. Tres etapas que se saldaron con tres triunfos y además de llevarse la general también fue el mejor en la Montaña. Y con estas credenciales apunta al próximo Tour de Francia.

Es normal que ahora aflore más de una duda. Si Vingegaard vence con esta facilidad cuando está preparando el Tour, ¿qué sucederá en la ronda gala? ¿llegará en un estado de forma parecido o mejor? Y la más misteriosa. ¿Si Tadej Pogacar empezó la temporada con una exhibición en la clásica Jaén Paraiso y ganando tres de las cinco etapas de la Vuelta a Andalucía y Vingegaard se estrenó ganando todas las etapas en las que participó, quién se llevará el gato al agua en julio?

Y a esas dudas se contraponen realidades. O Gran Camiño demuestra tener una capacidad organizativa al alcance de pocas pruebas. Los sobresaltos provocados por la lluvia, el granizo o la nieve se solventaron con maestría y sin poner en peligro a los ciclistas. Además, la ronda gallega puede presumir en solo dos ediciones de un palmarés digno de elogio con Alejandro Valverde y Jonas Vingegaard como campeones.

Esta edición de 2023 pasará a la historia por las condiciones climatológicas que nada tienen que ver con un ciclón llamado Jonas Vingegaard, que estuvo acompañado en el podio por Jesús Herrada (Cofidis) quien superó en la última jornada al portugués Rubén Guerreiro (Movistar). Además, Cofidis subió al podio de la plaza del Obradoiro tras adelantar en esta contrarreloj final a Movistar como mejor equipo de la carrera. La clasificación de puntos fue para Sebastian Schönberger (Human Powered Health) y en los jóvenes el vencedor fue Lukas Nerurkar (Trinity).