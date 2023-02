La FIFA corona a Alexia, Messi y Scaloni en los premios The Best

Pese a su lesión, la catalana Alexia Putellas continúa con su idilio con los premios individuales. La capitana del FC Barcelona ganó ayer por la noche el premio The Best a la mejor futbolista del año pasado, convirtiéndose en la primera mujer recompensada dos veces con este galardón de la FIFA. Además de la crack de Mollet del Vallés, el otro gran protagonista de la gala fue Lionel Messi. Gracias a su deslumbrante Mundial en Catar, el astro argentino logró el The Best y sucedió a Robert Lewandowski en este premio, acordado por los capitanes, entrenadores de selecciones, periodistas y aficionados. La fiesta argentina en los The Best se coronó con su seleccionador, el exdeportivista Lionel Scaloni, como mejor entrenador masculino.

“Agradezco el premio —afirmó Scaloni— a todos, especialmente porque lo votan los futbolistas y eso tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria, al presidente de la AFA [Federación Argencina de Fútbol] por haberme dado la posibilidad de dirigir esta Selección maravillosa. A mi cuerpo técnico [los nombró uno por uno], que son amigos. Y como siempre digo no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país, ver la gente emocionada en las calles no tiene precio. Hemos jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos”, afirmó. Doblete histórico “Si tienes un sueño y lo trabajas muy, muy fuerte, lo puedes conseguir. Y lo más importante es disfrutar del camino”, dijo Putellas desde la sala de conciertos Pleyel, en París, donde se entregaron los The Best. La capitana del Barça, lesionada de gravedad el pasado verano y que podría volver al césped dentro de un mes, dedicó el premio a sus “compañeras”, su “familia” y a “su club” ante los aplausos del público, entre el que estaba el presidente del Barça, Joan Laporta. Lionel Scaloni: “En A Coruña tengo mi segunda casa, mi corazón; el triunfo también es para ellos” Con su segundo The Best, la centrocampista catalana se confirmó como la futbolista española con más reconocimientos individuales, junto con el gallego Luís Suárez. Putellas ya había conseguido en octubre su segundo Balón de Oro, también entregado en la capital francesa. Ahora repite doblete con el The Best. Este galardón resulta un reconocimiento a la brillante temporada del Barça. Pese a perder la final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon, el equipo de Jonatan Giráldez arrasó en las competiciones domésticas. Y con 11 goles en Champions, 18 en Liga y 18 asistencias, los números de Putellas fueron impresionantes. Su compañera Mapi León la acompañó como la otra culé en el once del año, anunciado durante la ceremonia. Un premio merecido el de Putellas, así como el de Messi. El triunfo de Argentina en el Mundial permitió al legendario 10 lograr su segundo The Best, creados en 2016. “Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo y de tanto insistir”, aseguró el astro argentino, quien se impuso a Mbappé y Benzema en la votación final. Los dos goleadores franceses debieron consolarse con formar parte del once del año, para el también seleccionaron a los merengues Modric y Courtois y no hay ningún jugador del Barça ni del Atlético de Madrid. El peso del Mundial Después de la victoria de Argentina en la épica final —“la mejor de todos los Mundiales” recordó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la ceremonia—, el excapitán del Barça partía como claro favorito para lograr este galardón. Este The Best puede ser el último gran premio individual de un Messi, de 35 años, quien logró hasta siete Balones de Oro, el otro gran galardón individual del deporte rey, concedido por la revista France Football. “Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá Scaloni y el Dibu y somos representación de ellos. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos”, afirmó el capitán de Argentina. La ceremonia estuvo marcada por una hegemonía albiceleste. Además de Messi, su seleccionador Lionel Scaloni ganó el premio al mejor entrenador, quedando por delante de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. El albiceleste Emiliano Martínez (Dibu) consiguió el galardón al mejor portero. Incluso el premio de la mejor afición fue para los argentinos. Un premio que recogió el carismático El Tula —el equivalente albiceleste de Manolo del bombo—, quien tocó su tambor tras su hilarante discurso. Así le puso un toque de humor a una gala dominada por los argentinos... con el permiso de Putellas.