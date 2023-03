Couceiro evita garantizar la continuidad de Cano si el Dépor cae ante el Celta B

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, está “convencido” de que el equipo coruñés será capaz de “darle la vuelta” a la delicada situación actual, con el ascenso directo ya a cinco puntos tras haber encadenado tres jornadas sin ganar, pero opta por no confirmar la continuidad de Óscar Cano en caso de perder el domingo ante el Celta B. En una entrevista en COPE Coruña le preguntaron por si una derrota este fin de semana podría hacer peligrar el puesto del actual técnico, a lo que Couceiro respondió dejando una puerta abierta a una posible medida drástica: “Sería muy dura esa derrota y habría que ver cómo se produce también, porque es que hay derrotas y derrotas. Todo eso hay que analizarlo, pero a mí desde luego no me cabe en la cabeza que podamos perder contra el Celta B. Yo estoy convencido de que la plantilla va a dejar lo mejor de sí misma y tiene la capacidad de poder sacar adelante ese partido”.

Óscar Cano, en la línea de Borja Jiménez Entiende Couceiro que buena parte de los aficionados deportivistas que viajaron a León enfocaran su malestar hacia la figura del técnico, pero considera que “no es un tema particular de Óscar [Cano], el entrenador está siempre en el centro de las críticas, porque además es el que toma decisiones en el día a día y partido tras partido”. “Evidentemente, todas las decisiones son criticables —continuó— pero creo que tenemos un entrenador sólido, con experiencia y muy respaldado por los jugadores. El ambiente en el vestuario ha sido y sigue siendo magnífico, y estoy convencido de que seremos capaces de darle la vuelta a esto”. Los 30 puntos que todavía quedan en juego hasta la conclusión del campeonato regular le parecen a Couceiro un margen suficiente como para que el Dépor pueda acabar en lo más alto. “Nos quedan exactamente diez jornadas, hay cinco equipos en siete puntos y quedan 30 puntos en juego. Por lo tanto, todo es posible. Tengo esperanza fundada de que seamos capaces de encarar esta recta final en condiciones y de poder llegar al liderato”, defendió el presidente, que lamenta la falta de puntería en las jornadas más recientes: “Si analizamos las estadísticas, el Deportivo es el equipo que más ocasiones genera y que menos concede. ¿Qué ocurre? Que no estamos traduciendo esas ocasiones que generamos en goles. Teniendo a los mejores delanteros de la división, que esto se mantenga así, es que no me lo puedo creer. Estoy convencido de que esas ocasiones se van a convertir en goles y de que seremos capaces de sacar los puntos necesarios para poder estar más arriba”.