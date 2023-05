La decisión de Rafael Nadal de no disputar, por primera vez en su carrera desde que es profesional, el torneo de Roland Garros que ha ganado en catorce ocasiones a partir de su debut en el 2005, aumenta el sombrío panorama de un año condicionado por la ralentizada evolución de su lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y por una reaparición que no termina de llegar.

El ganador de veintidós grandes ya no piensa a corto plazo. No volverá a la competición en las próximas semanas, en los meses venideros. Hasta que esté en condiciones. No hará anuncios torneo a torneo. No hay que esperar. No jugará Roland Garros, defensor del título, y tampoco los siguientes. Y advierte que el 2024 puede ser el de su retirada.

Hasta ahora, había sido torneo a torneo, desde que cayó dañado en su segundo partido del Abierto de Australia, el pasado 18 de enero, que perdió contra el estadounidense Mackenzie McDonald, ha previsto retornos a las pistas que ha tenido que anular uno tras otro.

El último, el más reciente y el más doloroso ha sido éste, el de Roland Garros que ha hecho público en una rueda de prensa, dada la magnitud de la cita, el tiempo de baja que acumula semana tras semana y la incertidumbre por su estado físico.

No ha sido un video colgado en las redes sociales, como hizo en los últimos eventos a los que ha tenido que renunciar, como el ganador de veintidós grandes ha anunciado la noticia que no quería dar. Sino ante los medios, en su academia de Manacor, de forma más directa. Sin dudas. En una rueda de prensa.

El alta médica, la puesta en marcha deportiva y la vuelta a la competición no tiene fecha fija. Da la sensación de que el tiempo es eterno y el año, desierto para sus intereses. Meses en blanco, todavía sin luz al final de su túnel. Un pronóstico inicial de seis u ocho semanas se ha disparado, por ahora, hasta los cuatro meses.

Hace tiempo que Rafael Nadal volvió a los entrenamientos. Frecuentes son las imágenes públicas de su preparación, del retorno a la actividad. Cada semana parece que la reaparición del balear es inminente. Pero días antes de uno u otro torneo que le incluye en su cartel, irrumpe con un comunicado en el que hace oficial una nueva ausencia.

Así ocurrió en los más recientes, sobre todo en los de tierra, donde se calculaba, por los plazos iniciales, que estaba fijado el regreso. En Montecarlo, en Barcelona, en Madrid y en Roma. Y ahora Roland Garros. Cinco eventos habituales, fijos en su programación, que deja atrás, también sin disputar, junto a Doha, Dubai y la gira estadounidense con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Bajas que se daban por descontado.

Su plan incluía una vuelta a principios de mayo, en el comienzo de la temporada de arcilla. No ha dado tiempo.

Actualmente fijado por la ATP en el decimocuarto puesto del ránking, solo ha jugado cuatro encuentros en lo que va de año. Solo ha conseguido un triunfo Nadal en el presente ejercicio. Fue en la primera ronda del Abierto de Australia, en Melbourne, ante el británico Jack Draper. Después, en el segundo compromiso, se nubló todo. Lesionado, no pudo hacer frente a Mackenzie McDonald y perdió en tres sets. Fue su último partido.

El balear, de 36 años, había llegado a Melburne para defender la corona lograda en el pasado año, en el 2022, con solo dos partidos de preparación jugados. Fueron en la United Cup. Ambos saldados con derrota. Primero ante el británico Cameron Norrie y, después, frente el australiano Alex de Miñaur. Algo ya no marchaba.

Nada hacía pensar una situación como la actual hace solo un año. Cuando el manacorí, en el 2022, tuvo un comienzo impecable de la temporada. Uno de los mejores de su carrera, con veintiuna victorias seguidas que le llevaron a ganar cada torneo que jugaba: Melburne, Abierto Australia y Acapulco. Hasta Indian Wells donde disputó la final que perdió ante Taylor Fritz, antes de tener que bajar de la temporada en marcha por una lesión en las costillas.

Dos meses tardó en reaparecer. En el Masters 1000 de Madrid. También jugó el de Roma y después ganó Roland Garros. Fue su vigésimo segundo Grand Slam. Después, en Wimbledon volvió a sufrir una nueva dolencia. Nada ya fue lo mismo.

El indicio Federer

Nadal cumplirá el 3 de junio 37 años. Es habitual que el balear sople las velas en París, una tradición. Hará 37 en dos semanas y lo disfrutará al margen, esta vez, de Roland Garros.

Serán cuatro años menos que los que tiene Roger Federer. Los que ya contaba el helvético cuando en septiembre del pasado año puso punto y final a su carrera, oficializó su adiós de la competición, del circuito.

No pudo el tenista de Basilea, que alcanzará los 42 en el próximo agosto, ni con el paso del tiempo ni con las lesiones. Estuvo más de una temporada sin competir, a causa de las dolencias. Intentos por reaparecer y retornos aplazados.

Desde que terminó su participación en Wimbledon 2021 no pudo rehabilitar en condiciones su rodilla izquierda de la que tuvo que ser operada. Le hizo pensar. Fijó su adiós, lo ejecutó y colgó la raqueta. Se alejó de la circulación.

Ahora, Nadal anuncia que no jugará Roland Garros y tampoco en los próximos meses. Quiere ser competitivo. Y advierte que, probablemente, su retirada sea en el 2024. Fija el balear la Copa Davis, a final de año, como fecha lógica para su vuelta. Y tal vez el próximo curso, con 38, el ejercicio de su temporada. Un año olímpico, en París.

La baja de Roland Garros dejará a Nadal fuera de los cien primeros del ránking ATP por primera vez desde el 2003. Y le dificultará, en teoría, el tránsito por los torneos, con rivales de enjundia, ante favoritos, en las primeras rondas. Viene detrás la temporada de hierba, con Wimbledon de frente y la mitad de un año que puede quedar desierto, al margen. Hasta que la recuperación sea evidente y el balear competitivo como siempre.