Fernando Alonso está deseando que comience la acción en Mónaco, a partir de este viernes. En vísperas de la carrera más glamourosa y especial del calendario, muchos sitúan al piloto asturiano entre los principales aspirantes al triunfo. Desde Aston Martin han alimentado estos días las expectativas, teniendo en cuenta que el AMR23 incorpora algunas mejoras que no pudieron utilizar en Imola al ser cancelada la carrera. Y el propio Fernando ha señalado el circuito urbano del Principado como uno de los escenarios más propicios para intentar neutralizar la superioridad de los Red Bull, que no podrán exprimir aquí su abrumadora diferencia en punta de velocidad. Incluso Helmut Marko, asesor de la formación de las bebidas energéticas, lo señala como favorito: "Si Aston Martin tiene un buen fin de semana y está delante en clasificación, Alonso es definitivamente un candidato", advierte.

Alonso reconoce que está ante un fin de semana muy motivador: “No somos los más fuertes en Mónaco. No será un gran cambio en comparación con Bakú, que es un circuito urbano en el que Ferrari estuvo muy fuerte. Este puede ser otro buen fin de semana para ellos. Pero si digo que no vengo a Mónaco pensando en ganar la carrera, mentiría. Entre los muros hay oportunidades, no me importa que llueva o que no. Como en Budapest o Bakú, hay que tener confianza y atacar más que en cualquier otra pista”. Toda una declaración de intenciones por parte del asturiano.

"Los Red Bull están delante porque han hecho un gran trabajo este año y merecen estar allí, pero hay un par de fines de semana como este donde nosotros tenemos más oportunidades. Eso sobre el papel porque luego igual resulta que es la peor carrera, pero teóricamente tenemos más opciones, si por ejemplo ellos tienen problemas en el cambio, el domingo, como han tenido en otras carreras, automáticamente suben nuestras opciones en este circuito, que es distinto a todos los demás. El campeonato es largo en todo caso y no nos rendiremos hasta el final", apunta Alonso.

A la espera de lo que ocurra este sábado en clasificación, ya que que Mónaco es muy complicado adelantar y resulta fundamental arrancar delante en parrilla, Alonso se muestra muy satisfecho con el rendimiento y el equilibrio de su monoplaza AMR23: "El coche es muy fácil de pilotar, velocísimo, me estoy divirtiendo tanto como en 2010 ó 2012 en Ferrari, como en el WEC o en Indy, se disfruta mucho pilotar un coche así", dice.

Alonso también se ha pronunciado sobre su continuidad en Aston Martin, que a partir de 2026 tendrá motores Honda: "Bueno, tendré 44 para entonces, no sé lo que haré en 2026, es pronto aún. Ahora me siento bien, fresco, motivado y rápido pero sé que un día me levantaré y quizás ya no sentiré eso, o no me vea rápido y levantaré la mano para parar. Así que ahora me quiero centrar en Mónaco y en el año que viene, la nueva fábrica a la que vamos la semana que viene, el nuevo túnel de viento el año que viene, y luego si hay que correr para Honda otra vez no hay problema alguno, no funcionó la última vez, ni para mí ni para nadie, pero han mejorado y han ganado los dos últimos títulos y quizás tres, tienen un gran pack y seguro que con nosotros será un gran proyecto, esté yo al volante en otro rol dentro del equipo", ha comentado.

Recado a Hamilton

Por último Fernando ha lanzado otra indirecta a Lewis Hamilton a propósito de los rumores que apuntan a una posible oferta de Ferrari para que el británico acabe su carrera vestido de rojo. "Bueno, no sé como está la cosa la verdad, pero Lewis siempre suele decir que 'ganamos juntos y perdemos juntos' en su equipos, así que supongo que si no gana se quedará en Mercedes".