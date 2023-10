Al madrileño Jorge Martín (Ducati) se le empieza a poner cara de futuro campeón del mundo de MotoGP. Después de acabar extenuado y al borde de que el doctor Ángel Charte tuviese que utilizar el desfibrilador en el 'corralito' de India, el muchacho de Pramac, equipo 'satélite' de Ducati, ha vuelto a protagonizar hoy, esta mañana, mediodía en Motegi, Japón, una auténitca y poderosísima exhibición en el circuito propiedad de Honda. Martín, que se puso primero nada más apagarse el semáforo rojo, ha dominado todas las vueltas y ganado por delante del surafricano Brad Bindir (KTM) y del propio 'Pecco' Bagnaia (Ducati), actual campeón del mundo, que ha perdido en la prueba al 'sprint' cinco puntos más con respecto a Martín.

Cuando concluyó el Gran Premio de Austria, Martín estaba a 62 puntos de Bagnaia. Ahora, a falta de la carrera de mañana domingo en Japón y otros seis fines de semana más, 'Martinator' está ya a solo 8 puntos del italiano e, incluso, mañana mismo podría acceder al liderato del Mundial de MotoGP si el resultado de la carrera larga es similar al de hoy. "El truco, insisto", señaló Martín al concluir la minicarrera de hoy, "es no pensar en e liderato ni en el título, es correr con ganas e ilusión y, sobre todo, preparando muy bien cada fin de semana. Hoy me he vuelto a sentir muy fuerte y sabía, lo dije ayer, que si pasaba primero la primera curva de Motegi, iba a ser muy, muy, difícil superarme a lo largo de las 12 vueltas de la prueba".

Espectacular Martín

Y eso es lo que hizo y eso fue lo que ocurrió. Martín, que esta misma mañana logró una 'pole' espectacular, salió como un cohete y aunque, en principio, las dos KTM de Binder y del australiano Jack Miller, que estrenaban aquí nuevo chasis de carbono, se le pagaron muy rapidamente, jamas pudieron darle alcance, aunque el piloto surafricano, ya claramente el líder de la fábrica austriaca, lo intentó en las cinco primeros vueltas.

Martín rodó, incluso, al final medio segundo más rápido por vuelta que los demás y, al final, consiguió restarle cinco puntos más a Bagnaia, que, en las últimas vueltas, ya lejos de Binder, segundo, mantuvo una pelea preciosa con Miller para arañar el podio y, sobre todo, salvar un puntito más que, quien sabe, igual puede darle el título al final de temporada. "Jorge está atravesando su mejor momento, ofrecer un gran rendimiento y, de momento, solo podemos defendernos de él", comentó el campeón de Ducati.

Más cerca del líder

Es, pues, la quinta victoria de Martín los sábados, las tres últimas consecutivas, pues también ganó en San Marino, India y, hoy, en Japón. Es, también, el quinto triunfo del piloto madrileño el sábado y, en ese sentido, con su victoria de hoy en Motegi supera en una a Bagnaia: cinco contra cuatro.

Marc Márquez (Honda), que hizo (casi) una gesta al colocarse séptimo en parrilla y ser el más veloz en la Q1, arrancó muy bien y se mantuvo quinto durante mucho rato, justo detrás de Bagnaia, pero al final no pudo resistir los ataques del francés Johann Zarco (Ducati) y del italiano Marc Bezzecchi (Ducati) y acabó en una honrosa séptima posición, muy, muy, distanciado de sus compañeros de marca, como siempre: 13. Joan Mir; 17. Takaaki Nakagami y 20. Stefan Bradl.

Mundial de pilotos: 1. 'Pecco' Bagnaia (Italia, Ducati), 299 puntos; 2. Jorge Martín (España, Ducati), 291; 3. Marco Bezzecchi (Italia, Ducati), 252; 4. Brad Binder (Surafrica, KTM), 201 y 5. Johann Zarco (Francia, Ducati), 162.