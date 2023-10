Nada nuevo bajo el sol en la bota de Europa. El escándalo de las apuestas reaparece en Italia, que cíclicamente se ve sacudida por la corrupción de unos pocos en el fútbol. La mayoría de los casos sigue un patrón común: investigación, sanciones y amnistías. Los jóvenes Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo -declararon estando convocados para la selección- y Nicolò Fagioli, son los tres jugadores identificados en una trama de apuestas ilegales. Los tres primeros. No serán los últimos.

Culpable y campeón mundial

Contaba La Gazzetta dello Sport que el primer acusado de apostar en el fútbol y ser declarado culpable fue Luigi Allemandi en 1927. Aquel campeonato quedó anulado por las autoridades, que tuvieron que recordar que los deportistas no podían aceptar regalos ni sobornos para alterar los resultados. Fue el único sancionado, pero al cabo de un año fue indultado. En 1934 formó parte de la selección italiana que se proclamó campeona del mundo.

El ‘Tottonero' de Paolo Rossi

Un precedente, el de Allemandi, que se repitió con Paolo Rossi, delantero centro que fue castigado con dos años de inhabilitación (tres en el inicio) en 1980, pero que fue convocado para el Mundial-1982. Se proclamó máximo goleador del torneo e Italia conquistó el título, lo que brindó una amnistía y una reducción general de penas.

Rossi estuvo dos años sancionado, reapareció y, convocado para el Mundial de 1982, fue máximo goleador y campeón del torneo

Era el nombre más rutilante de los 27 futbolistas sancionados, pero había otros de similar prestigio como el portero Enrico Albertosi, o los jugadores Bruno Giordano, Lionello Manfredonia y Beppe Savoldi. El Milan y el Lazio fueron descendidos a la Serie B y cinco clubs empezaron la siguiente campaña con cinco puntos menos. Entre los dirigentes, Felice Colombo, el presidente del Milan, recibió la peor condena con la inhabilitación a perpetuidad.

La trama se descubrió a raíz de una denuncia por estafa tramitada por un frutero de Roma, Massimo Cruciani, y el dueño de un restaurante de la capital, Alvaro Trinca, que acusaron a algunos jugadores del Lazio de incumplir acuerdos para amañar partidos, lo que les ocasionó pérdidas de millones de liras.

Juventus, Lazio y Milan bajaron a la Serie B por corrupción en diferentes etapas

El corrupto que se ofrece por carta

Tampoco tuvo ningún problema en dar la cara otro nombre siniestro del Calcio: Eugenio Gaggiotti. Presumió, sin vergüenza, de haber amañado, precisó, 69 partidos en la década de los 50 y los 60. Se le considera el mayor corrupto del fútbol italiano. Tenía dos hermanos futbolistas, uno profesional, y esa proximidad le ayudó a establecer lazos de relación que derivaron en delincuencia para sobornar y comprar voluntades. También mediaba en oscuras operaciones de fichajes y traspasos.

Gaggiotti ejercía por libre, sin seguir directrices superiores, y sobornaba a los futbolistas para maquinar resultados. Tuvo la desfachatez de ofrecer sus servicios por carta a los presidentes de todos los clubs de la Serie A, B y C. Se jactó, finalmente, en una entrevista de haber consumado "una obra maestra, una serie de obras maestras" para manipular el fútbol durante dos décadas.

Tras el descenso de la Juve, Cannavaro fichó por el Madrid y Thuram y Zambrotta llegaron al Barça

El ‘Calciopoli’ en 2005

El escándalo conocido como Calciopoli vinculó solo a dirigentes de clubs y a los árbitros. El origen se ubica en las conversaciones de los directores generales de la Juventus (Luciano Moggi y Antonio Giraudo) con el jefe de arbitraje de la federación, Pierluigi Pairetto, para obtener "favores" con arbitrajes favorables.

No solo salió ganando la Juventus con Pairetto, sino que el exárbitro amplió sus ayudas al Milan, la Fiorentina y el Lazio. En 2006, el mismo día en el que la selección jugaba la semifinal del Mundial, que acabaría ganando, se conoció la sentencia: la Juventus perdió dos Scudetti (2005 y 2006) y fue relegada a la Serie B con 30 puntos menos (al final solo fueron 9). La Fiorentina, el Lazio y el Milan empezaron el campeonato con varios puntos menos (inicialmente eran 30 menos). El descenso de la Juve propició que varios jugadores se marcharan. Fabio Cannavaro, el Balón de Oro, recaló en el Madrid; Lilian Thuram y Gianluca Zambrotta, en el Barça.

Conte y Buffon, manchados

Las apuestas en el fútbol se legalizaron en 1998 -hasta entonces solo se podía apostar en las carreras de caballos, más allá de la Quiniela-, y desde 2002 a través de las redes, lo que ha multiplicado el negocio económico tanto legal como ilegal. Entre 2011 y 2015 se abrieron varias líneas de investigación ante las sospechas de amaños de partidos y los pagos ilegales realizados por algunos clubs que involucraron a más de cien personas.

Conte era acusado de no denunciar presuntas irregularidades conocidas cuando era técnico del Siena y acabó absuelto

Cristiano Doni, exjugador del Atalanta y de la selección italiana, admitió su implicación en 2011 por el amaño de partidos y declaró que lo hizo para favorecer a su equipo. Beppe Signori, excapitán del Lazio y tres veces máximo goleador de la Serie A fue uno de los 16 detenidos. Doni solo fue condenado por la justicia deportiva, no por la ordinaria, igual que Signori: 5 años.

En esa misma causa, amplia y duradera en el tiempo, se vio involucrado Antonio Conte, a quien se le pidió una sanción deportiva y otra civil. Durante la duración del caso, fue entrenador de la Juventus, la selección de Italia y el Chelsea. Empezaron pidiéndole 15 meses de inhabilitación y 6 meses de cárcel, pero quedó finalmente absuelto en 2021. Se le acusaba de haber conocido presuntamente dos casos de amaño cuando era entrenador del Siena, antes de recalar en la Juve, y no haberlos denunciado.

"Si apuesto, y nunca en los partidos, es porque en la vida tenemos que encontrar una transgresión. No voy a discotecas, no he consumido nunca drogas y solo he tenido una mujer" Gianluigi Buffon - Exportero internacional

Apareció también el nombre de Gianluigi Buffon por ser apostador de elevadas sumas de dinero. En realidad, reapareció, porque en 2005, con el Calciopoli que bajó a la Juventus, se conocía que se jugaba el dinero. Dejó de hacerlo cuando quedó prohibido por la reglamentación. Fue exonerado del todo en 2016.

Dejó este epitafio, reproducido también por La Gazzetta dello Sport: "Si apuesto, y nunca en los partidos, es porque en la vida tenemos que encontrar una transgresión. No voy a discotecas, no he consumido nunca drogas y solo he tenido una mujer". La debilidad de Buffon.