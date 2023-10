El presidente del CD Boiro, Marcos Martínez, reconoció que sueña con la posibilidad de que su equipo, que milita en Preferente, pueda eliminar al Mallorca en la eliminatoria que ambos disputarán a partido único en el campo de Barraña.

"A lo mejor no es el equipo más mediático de los que nos podía tocar, pero para nosotros el premio ya era estar en este sorteo y tener la posibilidad de jugar un partido contra un rival de Primera División. El pueblo está volcado con esa eliminatoria, será un día de fiesta en Boiro", comentó tras conocer el resultado del sorteo.

Martínez destacó que la plantilla está "con toda la ilusión del mundo" y no descartó la sorpresa porque van a jugar "once contra once" y el Boiro contará con el apoyo de sus aficionados.

"Estamos convencidísimos de que le vamos a poner las cosas muy difíciles", apuntó el presidente del Boiro, quien ve en esta "histórica" eliminatoria una "ocasión única" para poner "en valor" el trabajo de los directivos de los clubes aficionados.

"Para nosotros el fútbol profesional queda muy lejos, pero soñamos con ganar al Mallorca", insistió Martínez, quien agradeció "el apoyo" del ayuntamiento para que el partido se pueda jugar en Barraña.

"Teníamos opciones y ciertas presiones para que el partido se jugase en Santiago o en Pontevedra -ambas a unos tres cuartos de hora en coche- pero esto es un reconocimiento a toda esa gente que estuvo volcada con el CD Boiro porque hemos pasado unos años de cierta penuria", recordó.

Así, avanzó que la idea de su directiva es ampliar el aforo de los 1.100 asientos a 2.000 con la instalación de unas gradas supletorias, y que el dinero recaudado ayudará a amortizar" la histórica deuda que tiene el club desde hace más de siete años

"Nunca nos planteamos esa opción B de ir a jugar a otro sitio, este partido tiene que ser una fiesta del fútbol porque es un hecho histórico para nuestro ayuntamiento", subrayó.