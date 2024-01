El juez de instrucción número 4 de Pamplona, Edilberto Esteban, considera que los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior en el estadio El Sadar el 18 de febrero del pasado año “podrían ser constitutivos de delito”, pero ha archivado la causa ante la imposibilidad de identificar a sus autores.

Así lo señala el auto hecho público este martes, que tiene fecha del pasado 12 de enero, y que puede ser recurrido tanto ante el propio juez en reforma como en apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra. Se acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias después de que la policía no consiguiera en su investigación averiguar la identidad del autor de los insultos.

Este procedimiento judicial se incoó en virtud de la denuncia interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional por una posible infracción penal cometida el 18 de febrero del pasado año en el transcurso del partido disputado entre Osasuna y el Real Madrid.

"De lo actuado se desprende que los hechos podrían ser constitutivos de delito, pero no existen datos suficientes para conocer la identidad de los autores", razona el juez, que añade que no existen "diligencias pendientes de ejecutar" antes de tomar la decisión del archivo.

Insultos recogidos en un vídeo

Fuente de la Liga señalan a El Periódico de España que esta denuncia trató un caso especialmente particular que no puede compararse al de otos insultos recibidos por el jugador en otros estadios. Las palabras ofensivas contra Vinicius pudieron escucharse tras subir un aficionado un vídeo a las redes sociales en el momento en el que el Real Madrid celebraba un gol al Osasuna. Ahí es donde puede oírse que alguien se dirige a Vinicius como "puto negro". No consta tampoco que el jugador escuchara dicha expresión.

🤬 ¡RACISMO en EL SADAR!



Un aficionado de @Osasuna, durante su último partido de LaLiga, se dirige a Vinicius como "p... negro". pic.twitter.com/i5mXdRLiLa — madridistaReal (@RMadridistaReal) 19 de febrero de 2023

Tras trascender este vídeo fue la propia Liga la que denunció los hechos, y para ello contó con el testimonio de la persona que hizo la grabación y que se dirigió al organismo a través del canal Stop Racismo habilitado por la propia organización. De ahí la dificultad a la hora de identificar al autor que ha tenido el juez de Pamplona. Por el momento, sus servicios jurídicos valoran si la decisión será o no recurrida.

Contra el racismo

La decisión se conoce un día después de la selección brasileña y el propio Vinicius recibieran el premio Fair Play en los The BEST de la FIFA por su lucha contra la lacra del racismo en el fútbol, en reconocimiento a la camiseta negra que vistieron durante un partido para visibilizar el problema, informa Fermín de la Calle.

La liga ha denunciado al menos una decena de casos de insultos racistas contra la persona de Vinicius en diversos campos españoles durante el pasado año -- en Barcelona, Mallorca, Madrid, Valladolid, Pamplona, Sevilla y Valencia etc.-- y las causas se tramitan en diferentes juzgados españoles.

Uno de los más avanzados es el que involucra a los cuatro jóvenes acusados de colgar un muñeco del futbolista en un puente madrileño. La semana pasada acudieron al juzgado de instrucción para conocer el pase a juicio oral del procedimiento. Los imputados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, pero no antes del próximo verano, según informó Europa Press citando fuentes jurídicas. El fiscal solicita para ellos una condena de cuatro años de cárcel por un delito de amenazas y otro contra la integridad moral.