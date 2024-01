El silencio del Madrid contrasta con el ruido atronador que envuelve a lo ocurrido en el partido ante el Almería y las visitas de Hernández Maeso al VAR para atender las llamadas de Hernández Hernández, uno de los árbitros “antimadridistas”, según el aparato propagandístico del club, su canal oficial, que le dedicó uno de sus controvertidos vídeos.

Una vez más la única declaración más o menos institucional al respecto de la entidad blanca es la que realizó Carlo Ancelotti, que se manifestó en rueda de prensa admitiendo el revuelo al declarar: “Entiendo el enfado del Almería. Lo entiendo perfectamente”. Aunque después añadió su particular visión de las jugadas polémicas: “Creo que las tres han sido decisiones bastante claras”. El vestuario blanco da la callada por respuesta, salvo el brasileño Vinicius, que a mediodía de ayer colgó un tuit en sus redes en el que se puede leer: “Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana”. Desde las altas esferas del club se prefiere mirar a otro lado en este caso. No hay previsto ningún posicionamiento al respecto. Lo que sí llama la atención es el mensaje que algunos periodistas están desplegando en los medios sobre el daño reputacional que genera este escándalo al Madrid como entidad. Pero ninguno comentó el bochorno del proceder de su canal de televisión señalando a los árbitros en la caza de brujas iniciada por Real Madrid Televisión.

Y es ahí donde chirría todo. En la primera jugada, en la que Hernández Maeso señala penalti de Kaiky, la mano es tan involuntaria como clara, tanto o menos que la falta que realiza en la misma acción Rudiger saltando apoyado en un defensa. Algo que Hernánddez Hernández no entró a valorar en el VAR, pese a la incidencia que tenía en la jugada.

En el segundo se anula un gol de Arribas por una falta previa de Dion Lopy a Jude Bellingham en el inicio de la jugada. Aquí no hay dudas sobre la falta, lo que llama poderosamente la razón es que Hernández Maeso, que está a metro y medio del lance entre Lopy y Bellingham no lo señale, pese a ver con notoriedad que el defensa llega tarde y pisa al inglés. Esto es lo que más sorprende en una jugada que ofrece pocas dudas.

Mientras que en la última, en la que se valida el gol de Vinicius cuando en directo el árbitro había señalado mano en directo. Extraña en primer lugar que se cambie la decisión cuando se trata de una interpretación del colegiado y no existe ninguna toma en la que quede claro si el balón le golpea en el hombro o en el brazo. Algo que extrañó al mismísimo Jaume Roures, fundador de Mediapro, empresa con la que la RFEF tiene firmado un contrato para el VAR: “Yo lo que quiero subrayar es que las imágenes del gol de Vinicius, en las que se puede ver que le ha dado en el brazo y no hay discusión, eran tomas malas. La repetición desde una toma frontal deja claro que lo ha metido con el brazo”. Comentaba que “en un partido del Real Madrid debe haber unas veintialgo cámaras. Se mandan las imágenes de todas. Luego, el VAR, los operadores que se ven en la pantalla y los árbitros deciden cómo las utilizan. Se mandan todas las señales en directo. No hay edición. Tal y como todas las cámaras van captando imágenes, esas imágenes llegan al VAR”.

Los audios del VAR no arrojan mucha luz sobre el asunto, más allá de las interpretaciones que hace de las jugadas Hernández Hernández, uno de los árbitros a los que Real Madrid TV dedicó un vídeo por sus decisiones “antimadridistas”. Condición que ahora queda en entredicho tras este arbitraje amable y sus intervenciones en el partido asesorando a un Hernández Maeso que pitaba su primer partido al Real Madrid.