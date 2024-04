Este aficionado afirma conocer todos los resultados del Barça desde 2013 y lo ponen a prueba: "¿Deportivo-Barcelona del 2018?"

Las previas de los partidos de fútbol dan para mucho. Risas, conversaciones con amigos, cervezas, comilonas... El fútbol es mucho más para sus aficionados que lo que ocurre en el césped y es por ello que muchos se acercan a los aledaños del estadio horas antes de que comience el partido.

En la previa del Cádiz - FC Barcelona, no fue muy diferente. Un Cádiz en horas bajas recibía a un Barça distraido con la Champions, pero que necesitaba los puntos tanto como los gaditanos. Por ello, la previa fue todo un espectáculo y camisetas amarillas y blaugranas inundaron el perímetro del Nuevo Mirandilla mucho antes de que rodase el balón.

Precisamente hasta allí se acercaron las cámaras de Movistar+, que dieron con un grupo de aficionados amarillos acompañados por un amigo que escondía su camiseta bajo una sudadera. Este chico era un fan aférrimo del Barcelona y afirmó saberse todos sus resultados desde hace 10 años. Por ello, le ofrecieron que se acercase micro y aceptase el reto de acertar los resultados delante de las cámaras. Y vaya si acertó.

Primera pregunta: ¿Deportivo-Barcelona del 2018?

Así, el gaditano con corazón culé aceptó el reto y espero las preguntas que le lanzaron los compañeros de Movistar. La primera no traerá buenos recuerdos al deportivismo, aunque sí emana a una época en la que el Deportivo competía en la élite: "¿Deportivo-Barcelona de 2018?". "Temporada 17/18. Ese partido el Barça lo gana 2-4. Hat-trick de Messi y otro de Coutinho. No los estudio, me los sé de ver partidos", contestaba el aficionado.

Seguían las preguntas: "Barcelona-Getafe en 2016". "A ese partido fui yo. Gana el Barcelona 6-0. 2 goles Neymar, Arda Turan, Messi, Munir y el otro no me acuerdo. Pero Messi falla un penalti, míralo", respondía el chico ante la atenta mirada de sus amigos.

⚽️Una enciclopedia humana y una enciclopedia futbolística



😜Nos encanta esa app para consultar los datos



📹@MovistarFutbol pic.twitter.com/dAGO2VhfWN — BeSoccer (@besoccer_ES) April 15, 2024

También acertó los tres resultados restantes para dejar a todo el mundo alucinando. "El Valladolid-Barcelona de la 13/14 lo pierden 1-0, gol de Rossi. El Villarreal-Barça de 2019 queda 4-4. El Barcelona-Espanyol lo gana el Barça 5-0 con dos goles de Suárez, Messi de falta, Neymar y Rafinha".