El CRAT se enfrentará al Complutense Cisneros, al Olímpico de Pozuelo y al León Rugby Club en la primera serie de la Copa de la Reina de seven que disputará como local en el estadio universitario de Elviña los próximos 19 y 20 de junio. El sorteo celebrado ayer dejó a las coruñesas, cabezas de serie por ser subcampeonas de la última edición, la de 2019, en el grupo B, el más complicado porque incluye a tres conjuntos de División de Honor en la modalidad de XV.

El vigente campeón, el Majadahonda, que se ha llevado las últimas cinco ediciones y por lo tanto gran favorito, se medirá en el grupo A, por contra, a tres formaciones que han ascendido recientemente a las mejores ligas nacionales, el CR Sant Cugat, que competirá al más alto nivel en la 2021-22, el Rugby Turia, nuevo equipo de División de Honor B, y el AVIA Eibar, que se ha metido en el play off por el título de División de Honor en su primera participación. En el grupo C se espera máxima igualdad con el tridente de equipos madrileños formado por el Hortaleza, el Ingenieros Industriales Las Rozas y el Sanse Scrum a los que se les une el Universidad de Sevilla, especializado en seven.

La clave es lograr la mejor clasificación posible para tener un emparejamiento favorable en la segunda serie, la que se celebra en La Guinardera (Sant Cugat), el 26 y 27 de junio. Ganar un torneo otorga un botín de 22 puntos para la general, mientras que 19 y 17 son las unidades que suman los otros dos equipos que acaben en el podio.