El dominicano Dago Peña saborea el apurado y meritorio triunfo del martes (69-70) en Pumarín, donde nunca había ganado antes el Leyma Coruña, y mira ya hacia la penúltima ronda del play off a la ACB convencido de que el sueño del ascenso es posible: “Está en nuestras manos, lo tenemos clarísimo”. Serán sus segundas semifinales con el equipo naranja tras caer en 2016 en el partido definitivo ante Melilla, una “espina” que ahora quiere quitarse en esta nueva etapa en el conjunto coruñés, que tras el 2-0 de la primera eliminatoria tendrá más tiempo para descansar y preparar el siguiente encuentro.

En Pumarín llegaron a tener 17 de ventaja y acabaron ganando in extremis de uno, ¿perder habría sido un palo anímico brutal?

Estábamos arriba de muchos puntos y ellos regresaron con muchos tiros libres. Es un alivio ganar. Si hubiéramos perdido, uf, eso desinfla a cualquiera, con un partido prácticamente ganado. Es el deporte. Son cosas que uno entrena el año entero para eso. Salió todo positivo y logramos la victoria.

¿Cómo explica ese bajón tan grande tras el descanso?

No se puede quitar mérito a Oviedo. Es un buen equipo, entrenado por un buen coach. Han ganado a muchos equipos buenos. Es dificilísimo ganar en Oviedo, eso lo sabe todo el mundo, hasta LeBron James sabe eso. Es un equipo que no para. Nosotros fuimos a tope todo el rato, concentrados, y son cosas del juego, altos y bajos. Podíamos haberlo sentenciado, es verdad, pero son cosas que pasan en el juego y que tenemos que mejorar y aprender de los errores. Esta serie la ganaba el que cometiera menos errores y, en teoría, fuimos nosotros.

Uno de los aspectos a mejorar son los tiros libres, conceder menos y anotar más, ¿no cree?

Sí. Son cosas de concentración. Tenemos que concentrarnos, yo personalmente también. Fallé los dos últimos y gracias a dios Zach [Monaghan] sacó la varita mágica y metió el tiro [que decidió el partido] pero, honestamente, nos tenemos que centrar más en eso y seguir entrenándolo.

Se acabó el gafe en Pumarín.

No sé ni cuántos años llevaba Coruña sin ganar allí. Era muy importante para sentenciar la serie 2-0. No es lo mismo que tener que jugar un tercer partido. Fue muy emocionante y salimos victoriosos.

Gracias a ese canastón de Monaghan. Puro talento y personalidad, y eso que no estaba siendo su mejor tarde.

Así es Zach. Juega a lo suyo. No estaba haciendo su mejor partido pero es Zach. Es un tío que no piensa, juega muy libre y esa es la ventaja que tiene. Juega así y te puede tirar un tiro de media cancha, sin pensárselo, y te lo va a meter, porque juega sin pensar y con confianza todo el rato. Es el jugador perfecto para una jugada así, porque no lo piensa y siempre saca la varita mágica. Jugadores abiertos fuera y el espacio es para él. Tiene tecnificación de sobra para meter tiros así de locos. Se fue para dentro como un toro y salió bien, prácticamente la misma jugada que en Castellón. Tiene talento para meterlas así y confiamos en él.

¿Y ahora qué? ¿Son ambiciosos? ¿El sueño de la ACB es posible?

Claro. Es el objetivo. Tenemos el equipo para conseguirlo, igual que somos el enemigo número uno nuestro. Tenemos que entender eso, preocuparnos de nosotros, seguir mejorando y a ver qué pasa. Somos nuestro peor enemigo cometiendo errores. Tenemos que ser sólidos defensivamente y hacer pocos errores, sea cual sea el enemigo.

¿El descanso va a venir bien?

Totalmente. Es un respiro descansar un poco, mental y físicamente, y recuperar los cuerpos. Vienen muy bien estos días.

¿Tiene la espina clavada de la semifinal de 2016 que perdió contra el Melilla?

Sí, me quedé con esa espina. Tuvimos muchos problemas y lesiones. Pudo haber sido ese año pero Melilla tenía mejor plantilla que nosotros sí o sí. Éramos un equipo que no tenía nada de expectativas para llegar tan lejos y llegamos a semifinales por primera vez. Éramos un equipo humilde y trabajador, como siempre ha sido el Básquet Coruña. Llegamos lejos y ahora tenemos la espina; tenemos un buen coach, buenos jugadores, está en nuestras manos. Tenemos que enfocarnos a nosotros mismos, ayudarnos unos a otros y saber nuestros roles, seguir jugando y a ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Somos todos buenos equipos. El que cometa menos errores, ganará.

Ahora el potencial naranja es mucho mayor al de 2016.

No puedes comparar, ni de milagro. Estás comparando a Gary McGhee con Sergio Olmos. McGhee es una muralla, una pared. Son jugadores con más experiencia y talento, algunos que vienen de ACB. Son diferentes cosas y ambientes. Es totalmente diferente el equipo. Está en nuestras manos, totalmente.

¿Está convencido de que el ascenso depende, sobre todo, de ustedes y no tanto de los rivales?

Eso sin discusión alguna. Somos el mejor o el segundo mejor equipo de la liga en defensa. Defensivamente competimos contra quien sea. Es saber nuestros roles, las pérdidas, los tiros libres y esas cosas. Cuando estamos a tope y las cosas van bien, ofensivamente es muy difícil contra nosotros. Somos un equipo sólido. Cuando estamos bien, ofensivamente es complicado jugarnos. Hay que estar bien de piernas, entender todo y entender nuestros roles.

¿Por esfuerzo, ilusión y compromiso no va a ser?

Totalmente. Lo tenemos clarísimo que está en nuestras manos. Esfuerzo vamos a darlo todo. Al 200% a todas, como dice siempre Sergio [García]. Cada uno a dar el 200% e intentar conseguir las victorias.

El Leyma aún espera rival; Murcia y Granada, al desempate

El Leyma Coruña resultó beneficiado de la victoria de anoche del Real Murcia Baloncesto ante Covirán Granada (69-62) con la que el conjunto grana logró empatar la serie y forzar el tercer y definitivo encuentro, que se disputará en Granada el sábado. Hasta entonces el Leyma no sabrá cuál será su rival en la ronda de semifinales, que arrancará el martes o el miércoles de la próxima semana. En cualquier caso, la escuadra naranja llegará más descansada que su adversario. El Murcia igualó su eliminatoria ante el Covirán Granada, el mejor equipo de la temporada regular en la LEB Oro, al ganar en el pabellón Príncipe de Asturias por 69-62. El sábado se resolverá esta eliminatoria de cuartos de final en tierras andaluzas. El partido se desarrolló en escasos márgenes de diferencia para uno y otro equipo, pero en el último cuarto el Real Murcia supo jugar mejor sus posesiones. A 2.18 del final, el Granada tuvo su última ventaja (57-58), pero un parcial de 11-1 gracias a un dos más uno de Robinson (62-58) y tres tiros libres de Álex Hernández (65-58) a 1.16 del final, decidieron el triunfo para los murcianos, que buscarán en Granada repetir victoria para jugar las semifinales contra el Leyma.