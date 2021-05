El Viaxes Amarelle no pudo puntuar ayer en su visita al AD Zaragoza, donde perdió por 3-0, y tendrá que esperar una semana más para eludir de forma definitiva el descenso directo. Con dos plazas de pérdida de categoría ya con nombre —Cidade das Burgas y Teldeportivo—, solo queda una y a las coruñesas les valía con puntuar para no ser ellas. Sin embargo se encontraron con un rival con mucha hambre después de pasar por un confinamiento que les impidió jugar las últimas semanas y además las naranjas echaron en falta a Cris Lourés y Candela Soria, lesionadas. La derrota también supone que las coruñesas no puedan aspirar ya a la permanencia directa. Se tendrán que jugar seguir un año más en Primera División en el play out, una promoción a todo o nada. El Amarelle, en la siempre difícil temporada de regreso a la máxima categoría, tendrá que seguir esperando para certificar su permanencia, lo que significaría asentar el proyecto en la elite.