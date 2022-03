Hugo Vázquez: “Cuando bates un récord de España, no te lo crees”

Hugo Vázquez empezó tarde en el atletismo y en una especialidad, el medio fondo, que no era la indicada para él. Pero desde que encontró las vallas y la velocidad no ha hecho más que mejorar hasta que el 2022 se ha convertido en el año de su explosión. Récord gallego sub 20 de 60 metros vallas. Segunda mejor marca nacional de su categoría del año. Y, sobre todo, el récord de España de 50 vallas que tenía 41 años de vigencia y que encima batió en casa, en la vuelta del circuito Coruña Corre en pista al Palacio de los Deportes de Riazor. “Al principio no me lo podía creer”, recuerda. Este fin de semana clausura su larga pero exitosa temporada bajo techo en el Campeonato de España que se disputa en Antequera. Llega con opciones de medalla. Incluso de oro. Pero no lo quiere gafar. El corredor del Marineda Atlético lleva tres años seguidos quedándose a las puertas del podio, en cuarta posición. Así que no se mete presión. Puede ser su momento. Pero todavía le queda el aire libre, que por sus condiciones puede ser todavía mejor.

“Las expectativas son bastante altas, puedo incluso pelear por el oro”, reconoce Hugo Vázquez. “Pero no me gusta decir lo que espero para no gafarlo, sobre todo porque llevo tres campeonatos quedando cuarto”, se lamenta. Sus 7.88 segundos le sitúan como el segundo mejor del año de la categoría, solo superado por Abel Jordán, que este pasado fin de semana corrió en Madrid en 7.77. Los cuatro primeros del ranking han bajado de los ocho segundos, con Roger Martínez (7.95) y Víctor Blanco (7.98). “Los 7.88 son un marcón”, dijo su entrenador en el Marineda Atlético, José Vicente Veiga. “El objetivo del año era bajar de ocho segundos y de un golpe y plumazo, 7,88, que es récord gallego”, añade. Incluso un récord de España, el vivido en el Palacio de los Deportes de Riazor el pasado 1 de marzo. “Cuando bates un récord así, en el momento no te lo crees. Después ya te lo empiezas a creer y te sientes muy bien. No sé muy bien cómo describirlo. Una sensación de felicidad absoluta”, recuerda. “Además en casa... no hay muchas pistas en las que se pueda hacer 50 metros y sirvió de impulso para las competiciones en pista cubierta en casa, que no hay muchas”, apunta.

🎦 Este é o vídeo da actuación de Hugo Vázquez para bater o récord de España sub20‼️ Deixouno en 6.80

O anterior databa do ano 1981, 6.97, e tíñao Jorge Torres@atletismogalego @atletismoRFEA https://t.co/HUtPsiyqPf pic.twitter.com/OIZz16UqOc — A Coruña Deportes (@coruna_deportes) 1 de marzo de 2022

Vázquez y Veiga llevan trabajando juntos tres años. “Y este año dimos un salto bastante grande”, dice el propio atleta. Este, ahora con 19 años, se apuntó a atletismo cuando ya iba en Primero de la ESO, 12 años, arrastrado por unos amigos. Antes no hacía nada de deporte. Y a un comienzo tardío —“nunca es tarde”, señala él— se le unió que no cayó en la disciplina que más se ajustaba a sus cualidades. “Hacía medio fondo, pero me empecé a cansar de dar vueltas y más vueltas a la pista”, bromea. Eso le llevó hasta Vicente Veiga, que lo encaminó hacia la velocidad y las vallas. “Hay que dar las gracias a sus anteriores entrenadoras, que pusieron la base del trabajo”, dice el técnico.

Empezó entonces el trabajo de, como le llama el entrenador, formar a un vallista. “Lo primera es desarrollar la técnica y el ritmo. Lo pilló my rápido. A los seis meses ya se clasificó para el Campeonato de España de su edad, aunque ese año no se clasificó para la final —como sí hizo en los dos años siguientes—”, desarrolla Veiga, que cree que la clave de la explosión de este año es que se “ha optimizado” el trabajo de los dos anteriores. “Es un chico con muy buenas condiciones para ser vallistas, sobre todo porque es muy dinámico y coordinado y tiene muy buena predisposición para el ritmo. Técnicamente ha mejorado mucho. Aún hay aspectos que le cuestan más porque no es muy explosivo, pero lo compensa con el trabajo sobre la valla”, explica y añade que, como persona, “es muy inteligente, entiende muy rápido y me proporciona muy buena información, es muy fácil de entrenar”.

Vázquez ya se vio con los grandes en el Campeonato de España absoluto, en el que debutó en una de las pruebas más caras del calendario nacional con tres grandes nombres como los de Orlando Ortega, Asier Martínez y Enrique Llopis. “Fui bien hasta la segunda valla, que tuve un problema con los dos pasos siguientes y no pudo conseguir lo que quería. Pero verme al lado de esos grandes corredores fue una pasada”, comenta. Ahora tiene la oportunidad de resarcirse en su Campeonato de España. Y después aún le queda el aire libre con el objetivo de bajar de los 14 segundos. Para ello seguirá entrenando dos horas diarias mientras lo compagina con preparar las oposiciones para Guardia Civil. Aprovechando al máximo cada segundo.