Pleno triunfal de las selecciones gallegas en el Barrio de las Flores

Las selecciones gallegas sub 16 y sub 19 femeninas de fútbol sala ampliaron ayer en el polideportivo del Barrio de las Flores su pleno de triunfos en el Campeonato de España que se disputa esta semana, al conseguir sendas victorias ante Castilla-La Mancha. La sub 16 ganó 2-0, con tantos de Irene y Claudia, mientras que la sub 19 goleó 4-1, con dianas de Claudia, Fara y un doblete de Sol.

Esta mañana ambas selecciones gallegas se juegan el pase a semifinales en Narón contra los combinados de Madrid.