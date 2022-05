Di Benedetto es baja y Burgaya, duda para el inicio del ‘play off’

El entrenador del Deportivo Liceo, Juan Copa, no podrá contar con Roberto di Benedetto en los dos primeros partidos del play off correspondientes a la eliminatoria de cuartos de final contra el PAS Alcoi. El francés fue operado ayer de la fractura de los huesos propios de la nariz que sufrió durante el entrenamiento del lunes. La próxima semana comenzará su recuperación y tardará unos diez días en estar listo para reaparecer en competición con una máscara protectora. Según fuentes del club, no estará disponible para el primer encuentro ante el Alcoi, el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (17.30 horas), ni tampoco para la visita al pabellón Francisco Laporta de la localidad alicantina, prevista para el sábado 21. Además, su compañero Jordi Burgaya, que no pudo jugar la Copa del Rey por un problema en la muñeca, sigue entre algodones y es duda para el estreno en el play off.

Si hiciera falta disputar un tercer encuentro para desempatar el duelo entre el Liceo y el Alcoi, se jugaría en A Coruña el martes 31, momento en el que Roberto di Benedetto podría reaparecer si fuese necesario. En caso de que el conjunto verdiblanco logre ganar los dos primeros encuentros ante el PAS Alcoi, el francés volvería a la competición en la ronda de semifinales, que cruzará al vencedor del Liceo-Alcoi con el ganador del Noia-Calafell. Pese a la baja segura de Roberto di Benedetto, a la que se podría sumar también la de Jordi Burgaya, el equipo verdiblanco comienza la lucha por el título liguero con el objetivo de volver a mostrar su mejor nivel competitivo tras el duro golpe que supuso la eliminación copera ante el Reus en cuartos (1-4). El Liceo cede su corona a la primera Toca cambiar el chip y enfocar hacia el play off con la meta de llegar lo más lejos posible. Las series de cuartos de final se disputan al mejor de tres partidos, mientras que las semifinales y la final serán al mejor de cinco. También jugará el sábado el Liceo femenino, que recibirá al Girona en la jornada 24 del campeonato liguero las 20.00 horas, inmediatamente después del encuentro masculino.