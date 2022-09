El Leyma más ambicioso sueña con 2.500 socios

El Leyma Básquet Coruña arranca la temporada más ambiciosa de sus 25 años de historia. En la presentación de la campaña de abonados de la temporada 2022-23 el club naranja se marca como objetivo los 2.500 socio. Así lo expuso Alberto Méndez, directivo del club naranja en el acto de presentación de dicha campaña realizado ayer en el hotel Riazor. La reunión sirvió también para que Juan Carlos Fernández, vicepresidente de la entidad, presentase a tres de los nuevos jugadores del Leyma: Yunio Barrueta, Goran Filipovic y Aleix Font.

Bajo el lema Enamórate del Básquet, Alberto Méndez aseguró que con esta campaña el club realiza una propuesta al “alcance de todos” los aficionados con el objetivo de “alcanzar los 2.500 socios” que den apoyo “al equipo más potente que hemos tenido”.

Una de las propuestas más significativas que presentaron los dirigentes naranjas fue que los niños menores de 10 años tendrán acceso gratuito al Palacio de los Deportes y que habrá diferentes descuentos, que van del 30% al 40% con respecto a la temporada pasada. “Proponemos descuentos para las familias, para exjugadores, desempleados y mayores”, explicó Méndez.

El acto del Leyma Básquet Coruña comenzó con la presentación de tres de sus nuevos fichajes, jugadores que integran la plantilla más importante del club naranja que parte con un objetivo claro: “Competir”. Así lo expuso Juan Carlos Fernández, que matizó que este año será la LEB Oro “con más nivel” desde su existencia.

En la misma línea se expresaron los tres jugadores. “Todos aspiramos a lo más alto”, dijo Aleix Font. “Ahora tenemos que construir el equipo, conocernos y después competir. El objetivo es estar arriba”, añadió el escolta. Goran Filipovic, el base, considera que es muy importante hacerlo “bien individualmente porque eso redunda en el bien del equipo”. Barrueta, alero, fue un poco más categórico. “Hay que tener ambición por lograr la ACB, tenemos experiencia y calidad para lograrlo”.

Los tres expusieron también las razones por las que decidieron aceptar la oferta del Leyma: “Siempre quise jugar en España y el Leyma es un club con aspiraciones”, explicó Yunio; para Aleix no había duda “como decidí bajar a LEB Oro, no tenía duda qué propuesta aceptar”; “yo quería conocer la liga española y al hablar con Epi (el técnico) me convenció”, declaró Filipovic.

De momento el equipo continúa con los entrenamientos a la espera del primer amistoso, el lunes 12 contra el Vitoria de Guimarães en cancha portuguesa.

“No tuve dudas cuando decidí jugar en LEB”

Aleix Font decidió regresar a la LEB Oro después de que no se cumpliesen sus expectativas en la ACB. “Lo más importante a mi edad (24 años) es jugar, así que decidí dar un paso abajo con el fin de dar dos hacia adelante; así, una vez decido jugar en LEB no tengo ninguna duda en que el club era el Leyma”. Se le pidió que utilizase una palabra para definirse: “Descaro”.

“Después de hablar con Epi decidí venir”

El base croata Goran Filipovic se está acostumbrando a la ciudad y a sus nuevos compañeros, así como al idioma, de ahí que necesitase de intérprete (Aleix Font). “Los croatas respetamos mucho la liga española y yo tenía ganas de venir; hablé con Epi (el entrenador) y a partir de ahí decidí venir para aquí”. La palabra que utilizó para referirse a sí mismo fue: “Ambición”.

“Vengo a un club con muchas aspiraciones"

Yunio Barrueta también tenía ganas de conocer la liga española, a la que llega tras participar en la Pro B francesa. “Siempre quise jugar en España y el Leyma es un club con aspiraciones; además, la ciudad es muy bonita. Cuando se le dijo que se definiese con una sola palabra, el alero estadounidense dijo: “Pasión”.