El piloto coruñés Iván Merichal, del equipo Casas Cube-Ártabros Rally, superó con éxito el Rally du Maroc y se aseguró prácticamente la clasificación para el Rally Dakar del año 2024. La prueba se desarrolló desde el pasado sábado hasta el jueves, con salida y llegada en Agadir (Marruecos) y un recorrido de ida y vuelta hacia el Sáhara y con Tan Tan y El Ayún como campamentos intermedios, un trazado calificado por los expertos como uno de los más duros y exigentes de los últimos años.

Superar un gran rally internacional en el desierto es un requisito previo indispensable para ser aceptado en el Rally Dakar. El oleirense pudo completar una prueba limpia, sin ninguna penalización. Con su posición 53 en esta carrera de la Copa del Mundo demuestra también tener el ritmo suficiente para afrontar el Dakar.

Merichal se mostró contento: “Ha sido un rally espectacular. Estoy muy contento con mi carrera, pues he superado momentos difíciles y disfrutado los buenos. Tuve problemas mecánicos en el primer tramo de dunas, pero los pude resolver por mí mismo. A nivel físico me he encontrado muy bien y en las dunas me he sentido cómodo. Sin duda, ha sido una buena muestra de lo que será el Dakar.” Ahora empieza una de las etapas más duras: la financiación de esta nueva aventura. “Espero conseguir los apoyos necesarios. No es tarea fácil, pero trabajaré duro para conseguirlo”, afirmó el piloto coruñés.