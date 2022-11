Manu Taibo: “Estoy contento, ves que todo el trabajo vale la pena”

Tres medallas júnior en su primer Mundial lleva Manu Taibo (A Coruña, 2004), al que aún le queda por afrontar mañana el maratón en categoría absoluta de los World Skate Games que se disputan en Argentina. El oro en 1.000 metros sprint, la plata en 10.000 metros puntos y el bronce en 15.000 metros eliminación son los metales “más importantes” de su corta carrera, un premio al trabajo del patinador del Rabadeira: “Ves que todos esos entrenamientos valen la pena”.

De las tres medallas, ¿cuál es la más sorprendente y de cuál se siente más orgulloso?

Más sorprendente yo creo que es la del 1.000, porque al final fue la primera, y que sea un oro así de primera medalla, es un poco chocante. La verdad es que no me siento de ninguna de las tres más orgulloso. Me gusta más la del 1.000, porque es la del cajón del medio, pero tampoco le tengo mucho más aprecio que a las otras dos, porque también me costó lo suyo conseguirlas.

¿Hay mucha expectación en Argentina por los World Skate Games?

Sí, la verdad es que la competición está muy bien. Como nos juntan a todas las disciplinas de patinaje, hockey, artístico, style… está muy bien.

¿Está siendo el mayor éxito de su carrera?

Había conseguido una plata en hielo por equipos, este año en febrero, pero estas medallas podría decirse que son las más importantes de mi carrera porque en un Mundial de patinaje está todo muy establecido y es muy raro que llegue alguien nuevo como yo, que al final es el primer Mundial que corro, y saque las medallas.

¿Qué siente?

Estoy contento, no solo por venir aquí y que me salgan bien las carreras, sino por todo el trabajo. Ves que valen la pena todos esos entrenamientos.

Le habrán llovido las felicitaciones desde España.

Sí. Te das cuenta un poco de que en realidad hay mucha gente apoyándote.

¿Qué espera del maratón?

Es categoría absoluta. Las carreras que conseguí yo [las medallas] fueron en júnior, que es la anterior a la absoluta. Hay menos posibilidades, porque es la categoría más difícil, bastantes menos, pero puedo estar ahí por lo menos disputando. Espero estar ahí.

¿Y después qué?

El día 8 vuelvo a España y el 13 me voy a Alemania a entrenar sobre hielo.