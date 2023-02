Descubre los partidos más destacados del deporte coruñés de este fin de semana

La temporada se acerca a su momento decisivo y los partidos cada vez son más importantes para los equipos coruñeses, con una jornada de fin de semana llena de enfrentamientos directos.

Liceo (OK Liga Iberdrola de hockey sobre patines)

El Liceo cierra su particular maratón de tres partidos en siete días con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Igualada (16.00 horas). El conjunto verdiblanco se clasificó hace una semana, en el mismo escenario, para los cuartos de final de la Liga Europea femenina gracias a su victoria por 7-2 sobre el Noisy le Grand y el miércoles visitó al Telecable en Gijón, donde perdió por 4-2. Esa derrota le volvió a alejar de su objetivo de clasificarse para el play off por el título de la OK Liga Iberdrola, del que le separan ahora nueve puntos. Por lo que se convierte en fundamental el triunfo frente a un conjunto catalán que ha ido de más a menos y que ocupa la penúltima plaza de la categoría con 12 puntos. Su última victoria, de hecho, fue hace seis jornadas, desde cuando encadena cinco derrotas seguidas. Tampoco se pueden confiar las coruñesas porque en la primera vuelta cayeron por 3-2 en Les Comes, donde decidió un gol de falta directa de Carolina Herrera a seis minutos para el final. Blanca Angrill y Aida Mas, sin embargo, son sus principales referencias ofensivas con 12 y 10 tantos respectivamente en lo que va de campeonato liguero.

Viaxes Amarelle (Primera División de fútbol sala)

Las coruñesas se centran en la competición liguera porque la Sagrada Familia será mañana a las 12.00 horas una final por la permanencia con la visita del Rayo Majadahonda. El Amarelle tiene 18 puntos y las madrileñas, que están en descenso, 13, por lo que un resultado positivo permitiría a las de Jorge Basanta alejar el peligro y situarse más cerca del objetivo de la temporada, que es asentarse en la máxima categoría, a la que regresaron al inicio del curso.

Attica 21 OAR (Primera Nacional de balonmano)

Duelo en la cumbre en San Francisco Javier (19.00 horas) que acoge la visita del Lanzarote, el líder de la categoría al que los coruñeses, terceros, quieren acercarse. La temporada de los canarios es prácticamente impoluta. Solo han perdido un partido de los veinte disputados. El conjunto de Pablo Aguirregabiria tiene armas para hacerle frente y continuar de paso en la lucha por la segunda posición, de la que le separa un solo punto.

Maristas (Liga 2 de baloncesto)

Otro líder que visita A Coruña este fin de semana. Será el Tirso para enfrentarse al Maristas en el pabellón colegial a las 18.00 horas. Las cántabras llevan cuatro victorias seguidas que confirman que su gran temporada, con trece triunfos y cuatro derrotas. Las coruñesas, con seis victorias, van alejando poco a poco la zona de peligro y plantar cara al primer clasificado sería un gran espaldarazo.

Autos Cancela Zalaeta (Superliga 2 de voleibol)

El Extremadura Arroyo, segundo clasificado, se cruza en el camino del conjunto coruñés (18.00 horas), que tras ganar la semana pasada quiere mantener su racha y romper esa pequeña distancia que le ha separado de los equipos de arriba cada vez que le ha tocado enfrentarse a ellos.

CDM (OK Plata masculina de hockey sobre patines)

El CDM se aferra a sus opciones de permanencia y para ello tiene un importante partido en Elviña (20.00 horas), donde recibe al Vendrell. Los coruñeses son colistas con 5 puntos y los catalanes, tercero por abajo con 12, por lo que no hay mejor rival para que llegue la esperada reacción colegial.

Dominicos (OK Plata masculina de hockey sobre patines)

Complicada salida del Dominicos, que visita al líder Mataró (20.30 horas). El conjunto catalán está completando un gran año, en el que intenta regresar a la máxima categoría y solo ha perdido dos partidos. Más irregular es la trayectoria de los blanquinegros, instalados en la zona tranquila pero que necesitan puntuar para no verse inmersos en problemas.

Resa Cambre (OK Plata femenina de hockey sobre patines)

También al Cambre le toca visitar al líder, en su caso mañana al Alcobendas (12.00 horas). Las madrileñas pondrán a prueba la racha del conjunto dirigido por Carlos Parga, que ha ganado sus últimos cuatro partidos. El coruñés es uno de los dos únicos equipos que este año han sido capaces de batir al Alcobendas, lo hicieron en la primera vuelta por 3-1.

5 Coruña (Segunda División de fútbol sala)

Cuatro puntos por encima del descenso, las rojas reciben en Novo Mesoiro (18.00 horas) al Mioño, otro equipo de la zona baja y que solo le aventaja en un punto.

Calasancias (Primera División de voleibol)

Las coruñesas ya han dejado atrás la posición de colistas y visitan al Coslada (19.00 horas) con la intención de seguir escalando puestos en la tabla, aunque sea a costa del cuarto clasificado.