Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Estrella Galicia y patrocinador sólido del mundo del motor en MotoGP, con Marc Márquez, y de Fórmula Uno, al lado de Carlos Sainz Jr; afirmó a EFE que "lo que empieza por ser una afición acabas viendo una oportunidad de patrocinar algo donde no está nadie y en donde hay una serie de valores muy artesanos".

Ignacio Rivera sigue la tradición de su bisabuelo que en 1906 puso la semilla de la compañía gallega.

"Yo en el mundo del motor veo que se tocan los motores con las manos, como la cerveza, que no es standard, que no son vehículos, que son artesanos de carrocerías, de chasis, de motores y de todo lo que hay detrás, neumáticos..., y tiene mucho que ver con nuestra cultural artesanal de ser una cerveza que intentamos hacerla en un sitio, de hacerla con nuestro lúpulo o que tardamos en hacerla un mes, y la gente hace tres veces cerveza al mes y, bueno, tenemos muchos valores en común", subraya.

¿Cómo o por qué Estrella Galicia decide entrar como patrocinador en el mundo del motor?

Empezamos por varias cosas, primero porque conocemos a gente relacionada con el mundo del motor, en este caso fue del motociclismo, bueno en realidad en el motor también tenemos una relación con la Familia Sainz, porque su abuelo Antonio fue quien construyó nuestra fábrica y entonces, ahí, ya hay una conexión con la gente del motor y a mí también me ha gustado, me ha encantado el motor desde muy joven, me encantaban las motos y, sobre todo, los Rallys.

Conocimos a Emilio Alzamora, que es un tipazo, y él nos empezó a meter en este mundo, en Monlau, nos gustó mucho la filosofía que había y fuimos a verlo todo, conocimos a un chaval que se llamaba Marc Márquez y que andaba por ahí saliendo el último en Estoril y llegando el primero y todo el mundo decía que aquél era un chico como Ángel Nieto, que iba a ser un fenómeno y ahí empezamos y todo se fue alimentando naturalmente.

Marc Márquez comenzó a romper la pana, empezamos a apoyar también a Álex Rins, a Miguel Oliveira y a Álex Márquez, ganamos un mundial de Moto3 y recuerdo que aquél día lloré y no pude hacer entrevistas por la emoción del momento, pues fue una carrera de KTM contra Honda, con Rins al que le dijimos que por favor nos ayudara con Álex porque si no nos van a tirar al piloto; con Jack Miller como un lobo y bueno, cuando acabó esa carrera yo pasé uno de los días más emocionantes de mi vida.

Estuve llorando toda la tarde, no podía, lloraba y lloraba; lloraba también porque nosotros somos una compañía pequeña y hemos ganado un mundial, pues ¡Olé por nosotros! Y llegó la pregunta ¿si podemos ganar un mundial por qué no vamos a ganar a estos tíos que venden en todo el mundo?

Aquello nos sirvió muchísimo de empuje y luego comenzamos con la Fórmula Uno, con Carlos Sainz, con el sueño de que llegase a la Fórmula Uno, por su abuelo que construyó nuestra fábrica, Antonio; y estuve con ellos hace poco, con los dos Carlos, con Antonio, bueno hace poco no, hace ya bastantes años, y empezamos con Carlitos y 'yo qué sé', pues que hay un volante en Toro Rosso y que 'me tienes que ayudar, y yo le tuve que decir a Carlos que no tenía ni un duro' y eso que estamos hablando de 2015, un tiempo en que nosotros no éramos la compañía que somos.

Ahí se montó, se estuvo peleando con Verstappen y poniéndolo en su sitio; después ya salió natural que pasase a Renault, a McLaren, y después acompañarle a Ferrari, en donde ahora estamos durante cuatro temporadas y a seguir con ellos, pues yo creo que también se genera un vínculo, pues no patrocinas al campeón del mundo y vas cambiando, pensando en quién va a ser campeón del mundo y quién viene fuerte y como tenemos dinero lo patrocinamos, tenemos a este piloto y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal. Es por decirlo de alguna manera nuestra camada de gente.

La apuesta fue buena, llegaron a este mundo por su artesanía y pasión y el primer nexo de conexión real acaba siendo Marc Márquez ¿Es así?

Sí, así fue, pero hemos sufrido mucho pues si se ve la pirámide de Moto2, Moto3, el Mundial Júnior y luego MotoGP, y aunque muchos se nos han escapado, el cincuenta por ciento de la parrilla de MotoGP son pilotos que han pasado por nuestros garajes y muchos de ellos son pilotos nuestros, como Álex Rins, Joan Mir, Marc Márquez, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo o Jack Miller, que han estado con nosotros y unos se han ido y otros se han quedado en nuestra órbita y para nosotros es un orgullo y aún mantenemos en el podio a pilotos como "Pecco" Bagnaia y también a Marc Márquez milagrosamente.

¿Qué es lo que les impulsa a pasar de ser un patrocinador personal de pilotos a convertirse en una marca global del campeonato?

Quizás que se haya hecho este recorrido, de apostar mucho, pues nuestro foco inicial estaba en Monlau y Moto3 y luego se amplió el foco a Moto2, con la aventura con el equipo Marc VDS y Tito Rabat, que ganamos también el mundial, o con Joan Mir, que también ganamos, con Franco Morbidelli también ganamos juntos y esa ha sido una época preciosa en la que hemos ido creciendo y después empiezas tocar MotoGP y te atreves a dar otro salto más.

Vamos tonteando con HRC (Honda Racing Corporation) y Suzuki, lo de Suzuki el año pasado fue algo que desgraciadamente nos sorprendió a todos y ahí te quedas pensando ¿Qué hago ahora?

Y parece muy natural que como marca somos una marca ya implantada en el paddock del campeonato. Nuestra empresa, si hablas de ella como marca, enseguida sale motociclismo y MotoGP, por lo que naturalmente estás alineado con ese mundo y lógicamente parece normal que en un momento de expansión como el que estamos ahora, en setenta países e intentando ser una marca más global, pues utilizar el 'circo' de MotoGP para atraer clientes, para invitar a tus distribuidores en diferentes países y para hacer unos 'blockin' con esa gente.

Nos pareció una posibilidad buena y en este momento se nos ofreció y pensamos 'por qué no' y por eso seguimos invirtiendo, aunque no con la fuerza con la que lo hicimos en Moto3, seguimos invirtiendo en el Mundial Júnior, pero quizás ya tenemos como nuestra camada de pilotos, con lo cual también toca estar apoyándolos en donde están, pues han ido creciendo y no los queremos perder, entonces los recursos tienen que ir siguiendo a tu manada y ellos son nuestra manada.

¿Cuál fue el presupuesto en sus inicios y cuál es ahora en la actualidad?

Sinceramente no sé que decir, pero quizás estemos hablando de veinte veces más. Por dar una referencia respecto a cuando empezamos, pues entonces no teníamos, como digo yo, no teníamos pasta y patrocinábamos las campanadas a los de Televisión y les decíamos 'si ponéis cervezas os damos algo' y como brindaban con cava gratis pues conseguíamos eso ya el día 31, y esa era la mentalidad, una mentalidad de tener hambre al no tener ni un duro, pues no teníamos ni un duro, y nos seguimos sintiendo pequeños, pero pensamos en grande siendo pequeños y ahí teníamos la ilusión de tener el guardabarros de no sé qué, patrocinar a Marc en una primera fase, después saltar a patrocinar un equipo en Moto3 y aquello fue la pera limonera con la ayuda de Monlau, allí invertimos todo, al final tengo esto y dices: 'pues voy a poner esto en las motos'".

¿Se podría decir que comenzaron su aventura en el motor literalmente con lo puesto?

Sí, sí. Con lo que había. Sin valorar lo que había y yo siempre digo que a mí me han podido echar varias veces de la compañía y que el factor instinto es bueno si te sale bien, de lo contrario puedes ser un imbécil y decir 'bueno yo ya lo había pensado todo', pero al final las cosas las haces por intuición y porque las sientes, a veces te salen mal y te fastidia.

Aquí, en las motos ¿qué había?, pues que mi hermano era muy motero, un loco de las motos, mi padre competía en ciertas carreras de motos que había en La Coruña y, bueno, papá ya se había muerto, mi hermano se mató en un accidente de moto y eso a mí me empujó a, no sé, a hacerlo porque estamos en este mundo y tiene sentido que sea así, y tiene sentido patrocinar MotoGP, pero si no hubiésemos hecho ese recorrido no tendría sentido hacerlo y por eso creo que te tienes que fiar de tu instinto, de lo que transmite tu marca, de dónde puedes transmitir el propósito de tu compañía con el deporte y el patrocinio pues yo no creo en el marketing puro, tienes que explicar qué hay detrás de la marca, no sólo que se vea la marca.

¿Qué retorno es el que esperan de su apoyo a los pilotos y también como marca global del campeonato del mundo?

Bueno, de los pilotos, el retorno que tenemos es maravilloso porque primero lo que les pidas lo cumplen y yo hasta les pido cuestiones personales, les pido cosas como que estoy en Paraguay, en la presentación de tal cosa, y les digo 'Carlos, grábate algo aquí al distribuidor, a Manolo, de Paraguay' y mando un vídeo. No es un contrato que tenga que aparecer tres veces, sino que es una relación con ellos muy íntima, con Marc exactamente lo mismo, y con todos.

El primer retorno que te dan es que te quieren porque llevas con ellos muchos años; segundo, el retorno interno que te dan, como orgullo de marca, de ganar un mundial, de sentirte muy orgulloso de cuando no tenías medios haber conseguido resultados y también por suerte, pues ese equipo Álex Márquez y Alex Rins o Miguel Oliveira, es una camada de pilotos, o Quartararo que andaba por ahí en esa época, son pilotos que nos tocaron a nosotros, probablemente por la habilidad de Emilio y que fue maravilloso y lo más importante es que no hemos perdido esa relación, que nosotros los queremos mucho, los ayudamos mucho y nos vemos mucho; que a veces lo pasan mal y nosotros también lo pasamos mal con ellos, como le ha pasado a Álex que ha tenido sus crisis, Marc ha tenido un momento terrorífico que no sabía si iba a volver a montar en una moto, y por eso intentas estar con ellos, intentas también hacer campañas de su resistencia y que el tío salga resistiendo.

No sé, son muchas cosas, son parte de nuestras vidas, no es que pagues dinero por utilizar esa imagen, yo creo que se forja una relación especial y ahora con Dorna, no sé, creemos que nos da una ventana de visibilidad y tenemos que ver qué estrategias comunes podemos tener con Dorna.

Una que yo creo que es importante, es todo lo que se refiere a impacto positivo, a la sostenibilidad, y hoy en día ese es un valor que el que no lo tenga en su propósito y no lo tenga en valor en su empresa, no va a encontrar gente que trabaje y siempre la combustión suena a contaminación, por eso Dorna tiene un reto y también nosotros como anunciantes, para ayudar a transmitir todo lo que se innova y todo lo que se ayuda en ese mundo , que yo creo que no se está transmitiendo bien y quizás ese sea el reto, explicar porqué no es que sea contaminante, en absoluto, pues creo que hay muchas cosas que contar.

¿Tienen la intención de recuperar la visibilidad en algún equipo de MotoGP después de la retirada de la competición de Suzuki?

Ahora tenemos una cierta visibilidad en cuatro equipos pero, bueno, por qué no. Yo creo que el mundo del motor es un territorio como marca en el que debemos intentar ser los únicos, conseguir que nadie lo pille y nadie se atreva a entrar y con eso blindas tu territorio, por eso nosotros seríamos muy burros si perdemos el territorio del motociclismo, pues otro se podría adueñar de él.

¿Cómo estar en el territorio? Pues bueno, vamos a ver esta experiencia de estar con Dorna y estar en los circuitos, de tener publicidad en los circuitos y que la gente pueda probar tu cerveza dentro de los bares de los circuitos.

No sé, con otro estilo y dentro de unos años veremos si volvemos a algún equipo ¿porqué no vamos a volver a un equipo? Tenemos pilotos, amigos, imagínate los dos Márquez, juntar otra vez a Rins con Márquez, yo que sé, podemos hacer 25 mil cosas divertidas.

Igual que en la Fórmula Uno, es un territorio que nos gusta, que cuando empezamos no estaba muy de moda la Fórmula Uno y ahora vuele a estar que es la pera, también con Fernando Alonso, con los dos peleando en el podio y también es un territorio que desde luego es de los nuestros.

A veces nos preguntan ¿oye, porqué no patrocináis el tenis?, que es un buen territorio. Yo siempre quise patrocinar a Rafa Nadal porque a Rafa no lo patrociné nunca y me da rabia no llegar a patrocinar a Rafa y siempre digo que lo acabaremos patrocinando cuando se jubile por lo que parece; pues a mí me parece un pedazo de 'crack', pero ese territorio no sé de quién es, yo no tengo una cerveza como referencia de territorio y en cambio nuestro territorio es el motor y es ahí donde nos debemos afianzar e invertir más en ese territorio.

¿La 'joint venture" con Dorna es el siguiente paso empresarial o tienen pensando algún otro?

Ahora tenemos un camino durante estos años con ellos en los que tenemos muchas cosas que hacer juntos y ver cómo podemos ayudar nosotros en la parte que nos corresponde pues ellos son los dueños del circo y tienen que ver cómo hacerlo y nosotros ahora creo que no tenemos pensado en el motociclismo nada más que eso, el seguir con nuestros pilotos y hacer esta aventura con ellos, que nos apetece mucho, y que acaba de nacer.