Carlos Sainz, piloto español de Scudería Ferrari, analiza en un acto con su patrocinador Estrella Galicia 0,0 el comienzo de campaña en la Fórmula 1 y las claves para seguir mejorando. “La verdad es que no ha sido un comienzo de temporada fácil. Todos en Ferrari esperábamos mucho más. Nos ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull y lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin. Hay que esforzarse mucho en la fábrica en Maranello, traer mejoras para volver al podio y luchar por la victoria”, afirmó Sainz.

El piloto de Ferrari afronta con ambición el futuro inmediato. “Los objetivos son claros: regresar al podio lo antes posible y volver a ganar. Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la lucha por la victoria, lo cual no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podamos colar primeros”, analizó.

Sainz garantiza su combatividad característica siempre que compite. “Sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras. Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros doce puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay”, añadió el piloto de Ferrari, que marcha quinto en la clasificación del Mundial.