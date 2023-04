El Deportivo Liceo recibe esta tarde (20.00 horas) en el Palacio de Riazor al Martinelia CP Manlleu con el objetivo de brindar un triunfo a los aficionados verdiblancos en su último encuentro de la temporada en casa. Todas las jugadoras liceístas están disponibles, salvo la lesionada Bea Gaete.

El equipo coruñés ocupa la sexta plaza en la clasificación de la OK Liga Iberdrola con 38 puntos, a once del Manlleu, cuarto en la tabla y con su plaza de play off ya garantizada de manera matemática. El quinto clasificado, Esnega Fraga, está a tiro de dos puntos de las liceístas, que intentarán auparse a ese quinto escalón de la tabla para conseguir así su mejor clasificación histórica en la máxima categoría del hockey sobre patines femenino. Tras el encuentro de hoy ante el Manlleu, el Liceo cerrará el campeonato visitando la cancha del Orkla Bigues i Riells dentro de dos semanas, el 6 de mayo.