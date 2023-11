El Leyma se ha acostumbrado en la última semana a recorrer la distancia que separa A Coruña de Burgos. Los naranjas, que vienen de vencer el pasado viernes por 92-103 al Tizona, repiten destino en su compromiso intersemanal. Se enfrentan hoy, a partir de las 20.45 horas, a un San Pablo Burgos, líder, que ha hecho valer su condición de favorito al ascenso en las nueve jornadas disputadas hasta ahora.

Es uno de los duelos más complicados que tiene que afrontar el equipo coruñés esta temporada. El cuadro burgalés, al cual entrenó Diego Epifanio entre 2015 y 2019, acumula un parcial de 8-1. Esa única derrota llegó en la primera jornada ante Oviedo. Desde entonces solo han sumado puntos a su casillero de dos en dos. “Tienen muchos jugadores capaces de meter puntos, sobre todo desde le perímetro”, analizó Epifanio en la previa del encuentro. El técnico burgalés, que regresa a su ciudad natal por segunda vez en una semana, reconoce que el San Pablo desarrolla un muy buen juego. “Son peligrosos porque tienen muy claro cuál es su rol”, advirtió el entrenador del Leyma, preocupado por impedir que sus rivales logren ventajas rápidas.

El trabajo de cara a este compromiso entre semana, el segundo de este curso tras la derrota a domicilio en Menorca a comienzos de noviembre, pasa por las mismas líneas que ha indicado el preparador del Básquet Coruña en las últimas semanas: mejorar los errores del encuentro anterior. Lo hacen, señaló Epi, sin mirar atrás, con la atención siempre en el siguiente reto. “A principio de semana focalizamos toda nuestra atención en el partido de Tizona y, ahora, desde el domingo que empezamos a trabajar, hemos focalizado el esfuerzo en el partido de San Pablo”, explicó Epifanio, que aludió, también, a la dificultad de plasmar en la cancha el estilo y la esencia de la plantilla. “Tenemos que intentar hacer los mejores ataques posibles y el mejor balance defensivo posible”, apuntó.

Una nueva victoria en Burgos, ahora aun más difícil, sería un nuevo puñetazo sobre la mesa de un Leyma que todavía no se atreve a mencionar el ascenso. “Ojalá se dé el momento, no se cuándo, pero estoy convencido de que por ilusión y por trabajo no va a faltar” deseó Epi.

Epifanio, sobre Atou Diagne: “Ojalá pueda ayudarnos”

El pívot senegalés Atoumane Diagne es la única duda en la convocatoria de Epifanio para el encuentro contra San Pablo Burgos. “Están haciendo todo lo posible los servicios médicos y él por poder estar al 100%”, explicó el técnico en la previa. “Ojalá pueda ayudarnos porque para nosotros es un jugador muy importante”, añadió Epi.

Diagne se lesionó el pasado viernes en el partido contra Tizona Burgos. Durante el segundo cuarto, realizó un mal gesto con la rodilla al caer cuando recibió un pase bajo la canasta rival. Ya no pudo disputar ningún minuto más en todo el encuentro. En caso de baja, sería la primera de la temporada motivada por una lesión, tras el proceso de adaptación especial que recibió Beqa Burjanadze.