El Liceo vuelve a caer fuera de casa, esta vez ante el Voltregà (2-0), y peligra su participación en la Copa del Rey en un duelo marcado por la decisión del conjunto verdiblanco de abandonar la pista a falta de ocho minutos para el final del duelo, después de que un jugador, el argentino Fran Torres, recibiese un insulto racista, y ante la sensación de que no se daban las condiciones mínimas de seguridad en la pista, según la versión del Liceo. Toda la polémica se produjo a falta de ocho minutos cuando Fran Torres se enzarzó con Aleix Molas. Ambos recibieron tarjeta azul y la tensión se trasladó a los banquillos, donde hubo expulsiones para cada bando y donde desde la grada se increpaba de manera reiterada a la zona del conjunto coruñés.

El Liceo se fue de la pista y regresó con la compañía de la Policía. Finalmente, pudo finalizarse un duelo en el que los coruñeses cosecharon su sexta derrota de la temporada, la quinta a domicilio. Ocupa ahora mismo la octava plaza, justo la última que da derecho a disputar la Copa del Rey. Jordi Burgaya y Álex Rodríguez, dos exliceístas, fueron los verdugos con sus tantos en la segunda parte.

Sin Dava Torres, el Liceo pagó, de nuevo, su falta de gol y su nulo acierto en la jugada a pelota parada. Pablo Cancela malogró una falta directa y César Carballeira, un penalti, y los coruñeses se volvieron de vacío a A Coruña.

Juan Copa: "No lo vamos a tolerar"

Juan Copa, entrenador del Liceo, reconoció los errores para acabar perdiendo, pero no pasó por el alto incidente con Fran Torres que mantuvo suspendido el duelo: “Hay cosas que no vamos a tolerar que le pase a ningún jugador nuestro. Es distinto animar, ya sabemos que venimos a pistas donde se mete mucha más presión que la nuestra, porque son más pequeñas. Estamos acostumbrados, llevamos toda la vida en ello, pero no vamos a tolerar ciertos insultos a un jugador nuestro, porque por ahí no pueden ir las cosas y eso está por encima del ganar, del perder. El respeto se tiene que tener en todo momento”.